Lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

TPO - Bộ Xây dựng thành lập Ban Chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế đặc thù và tiến độ chi tiết nhằm tạo cơ sở chuẩn bị khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Xây dựng triển khai dự án đường sắt tốc độ cao (ĐSTĐC) Bắc - Nam.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo ĐSTĐC Bắc - Nam do Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm các Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng sự tham gia của lãnh đạo các vụ, cục chuyên môn, Ban Quản lý dự án và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xuyên suốt, bảo đảm tiến độ, chất lượng và sự đồng bộ trong triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, từ công tác thể chế, chuẩn bị đầu tư đến tổ chức thực hiện.

Quyết định này tạo nền tảng tổ chức để hiện thực hóa chủ trương đầu tư đã được Quốc hội thông qua, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đưa dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam từ quy hoạch sang giai đoạn triển khai thực chất.

Bộ Xây dựng vừa thành lập Ban Chỉ đạo Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: BXD.

Trước đó, theo thông báo kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Minh tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, thì Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng được giao chủ trì, phối hợp cùng chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết, bảo đảm điều kiện khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào cuối năm nay, trong đó nhấn mạnh việc vận dụng tối đa các cơ chế đặc thù để sớm lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tham mưu thành lập các Ban Chỉ đạo chuyên trách để triển khai các dự án đường sắt quốc gia, qua đó tăng cường năng lực điều hành, giám sát và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Theo Bộ Xây dựng, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), đi qua 20 tỉnh, thành phố; sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, còn 15 địa phương.

Quy mô dự án gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa; nhu cầu sử dụng đất sơ bộ gần 10.830 ha, dự kiến hơn 120.800 hộ dân phải tái định cư. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,71 triệu tỷ đồng (tương đương 67,3 tỷ USD), sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Xây dựng diễn ra ngày 21/12/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yêu cầu sớm làm rõ phương thức đầu tư để triển khai quyết liệt ngay trong tháng 1/2026. Theo Thủ tướng, dự án không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, mà còn tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần tái cấu trúc hệ thống vận tải quốc gia theo hướng hiện đại, bền vững.