Bất ngờ về sản phẩm 0,1 chỉ vàng

TPO - Sáng nay (4/1), giá vàng nhẫn và các sản phẩm vàng khác cao hơn 2 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng. Đáng chú ý, các sản phẩm vàng nhỏ nhất từ 0,1 chỉ “hút khách” trong bối cảnh giá vàng vẫn cao.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng giữ nguyên giá bán vàng miếng SJC ở mức 152,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và các sản phẩm vàng từ thương hiệu khác cao hơn vàng miếng.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giá 152 - 155 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn Mi Hồng giá 152,8 - 154 triệu đồng/lượng…

Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải vừa điều chỉnh chính sách đặt hàng đối với sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ.

Sản phẩm vàng 0,1 chỉ với giá 1,5 triệu đồng.

Theo đó, kể từ hôm nay (4/1), mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 1 sản phẩm 0,1 chỉ mỗi ngày. Trường hợp khách hàng có nhu cầu mua nhiều hơn, doanh nghiệp sẽ giao trước 1 sản phẩm, phần còn lại sẽ được trả sau trong vòng 90 ngày.

Phía Bảo Tín Mạnh Hải lý giải việc điều chỉnh chính sách đặt hàng nhằm phân bổ nguồn cung hợp lý, hạn chế tình trạng mua gom, đồng thời tạo điều kiện để nhiều khách hàng cá nhân có thể tiếp cận sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ.

Ở thông báo trước đó, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, sẽ cung ứng tối đa 1.000 sản phẩm/ngày trên toàn hệ thống. Thực tế trong thời gian mở bán, nhiều cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận cảnh người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ mua.

Giá bạc thỏi, bạc miếng cũng “neo” ở mức cao. Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mặt hàng này tại 2,73 - 2,83 triệu/lượng; 75,2 triệu đồng/kg.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá bạc thỏi lên mức 73 - 75,2 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.121 đồng/USD, đứng im so với sáng qua. Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.077 - 26.377 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.620 - 26.670 đồng/USD (mua - bán).