Bất ngờ vốn điều lệ của Thế giới Di động

TPO - Vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động giảm 100 tỷ đồng, từ mức gần 14.797 tỷ đồng xuống còn khoảng 14.697 tỷ đồng, do vừa mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ với giá mua bình quân 80.969 đồng/cổ phiếu.

Tuần này, có 15 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 12 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 2 công ty thưởng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Giảm 100 tỷ đồng

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) thay đổi đăng ký niêm yết thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu lưu hành.

Theo đó, từ ngày 6/1, MWG sẽ giảm 10 triệu cổ phiếu niêm yết do thực hiện hủy cổ phiếu quỹ. Do đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp giảm tương ứng 100 tỷ đồng, từ mức gần 14.797 tỷ đồng xuống còn khoảng 14.697 tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành của Luật Chứng khoán, sau khi mua lại cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp phải thực hiện giảm vốn điều lệ tương ứng, thay vì được giữ lại cổ phiếu quỹ như trước đây.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, MWG đã chi gần 810 tỷ đồng để mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ, với giá mua bình quân 80.969 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Theo chính sách ESOP của Thế giới Di động, nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động, vì bất kỳ lý do gì, MWG sẽ mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó với mức giá bằng với giá mua của nhân viên, tức là cũng 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mỗi năm, Thế giới Di động thường có 3-4 đợt mua lại cổ phiếu quỹ. Đây là những cổ phiếu mà Thế giới Di động phát hành ESOP. Tuy nhiên, khi người lao động nghỉ việc và các nhân viên này bắt buộc phải bán lại cổ phiếu cho Thế giới Di động theo quy chế phát hành ESOP.

ESOP là một chiến lược quan trọng của Thế giới Di động trong việc giữ chân người lao động. Tại nhiều kỳ đại hội thường niên, cổ đông luôn có ý kiến về việc tỷ lệ phát hành ESOP quá lớn ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông, nhưng ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thế giới Di động - cho rằng ESOP có ý nghĩa giúp cả tập thể có động lực phấn đấu và nỗ lực vì tập đoàn.

Ông Tài khẳng định luôn ủng hộ chính sách này, bởi với vị trí là người lãnh đạo và là cổ đông lớn nhất ở Thế giới Di động, ông hiểu chính sách này đang đem lại điều gì cho tập thể và đem lại gì cho MWG.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2024, ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ, việc mua cổ phiếu quỹ nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, tăng giá trị cho cổ đông chứ không phải đẩy giá cổ phiếu, giá biến động cao hay thấp thì công ty vẫn sẽ thực hiện.

Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam (Vneco - mã chứng khoán: VNE) vừa thông qua chủ trương tái cấu trúc danh mục đầu tư tại các công ty con và công ty liên kết, nhằm cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Theo đó, Vneco dự kiến chuyển nhượng phần vốn góp tại 7 công ty con và 2 công ty liên kết. Lý do được VNE đưa ra là các đơn vị này hoạt động kém hiệu quả, phát sinh lỗ lũy kế và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh hợp nhất của Vneco. Tại cuối quý III/2025, Vneco có tổng cộng 10 công ty con và 2 công ty liên kết cùng 3 đơn vị trực thuộc.

Thu ngàn tỷ từ cổ phiếu

Công ty CP Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, VCI trình cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 297 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền 20:7, có nghĩa cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 2.975 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. Nếu phương án phát hành cổ phiếu nêu trên được thông qua, vốn điều lệ của VCI sẽ tăng từ 8.501 tỷ đồng lên hơn 11.475 tỷ đồng.

Chứng khoán Vietcap trình cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 297 triệu cổ phiếu thưởng.

Ngoài ra, vào ngày 9/1, Chứng khoán Vietcap sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 20/1. Với hơn 850 triệu cổ phiếu VCI đang lưu hành, ước tính Chứng khoán Vietcap sẽ phải chi khoảng 425 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Hiện tại, PNJ có hơn 341 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính sẽ phải chi khoảng hơn 341 tỷ đồng để trả cổ tức.

Công ty CP Chứng khoán DNSE (mã chứng khoán: DSE) cho biết, ngày 8/1 sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%. Với hơn 342 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DSE phải chi gần 240 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 12/1, DNSE sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể, DSE phát hành hơn 85 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 4:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 4 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới, với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu.