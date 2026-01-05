Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

CẦN THƠ:

Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó cho người nộp thuế

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP. Cần Thơ yêu cầu xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người nộp thuế, triển khai có hiệu quả đường dây nóng của thủ trưởng cơ quan thuế các cấp.

UBND TP. Cần Thơ đánh giá, năm 2026, việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, UBND thành phố yêu cầu Thuế Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đạt mục tiêu tăng thu 15% so với năm 2025.

tp-ct1.jpg
Cần Thơ yêu cầu mở rộng cơ sở thu ngân sách, trong đó có hoạt động kinh tế ban đêm để bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế.

Trong đó, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, ngành thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý thu ngân sách chặt chẽ, thu đúng, thu đủ, kịp thời, khai thác tối đa nguồn thu còn dư địa. Cùng đó, có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả, bền vững, mở rộng cơ sở thu, đặc biệt thu liên quan đến nhà, đất, thương mại điện tử, hoạt động kinh tế ban đêm...

Ngành thuế cũng cần tập trung triển khai kiểm tra thuế, đặc biệt các ngành nghề, lĩnh vực có dư địa thu lớn, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; xử lý nghiêm những công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người nộp thuế. Triển khai có hiệu quả đường dây nóng của thủ trưởng cơ quan thuế các cấp để kịp thời ghi nhận, xử lý phản ánh, thắc mắc của người nộp thuế.

UBND TP. Cần Thơ cũng chỉ đạo chấm dứt tình trạng kiểm tra chồng chéo, trùng lắp, kéo dài về cùng một nội dung, lĩnh vực; số lần kiểm tra tại DN, hộ kinh doanh, bao gồm cả kiểm tra liên ngành không được quá 1 lần 1 năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Năm 2025, tổng thu ngân sách của Cần Thơ ước đạt 25.000 tỷ đồng, vượt 1% dự toán được giao. Trong đó, thu nội địa hơn 24.200 tỷ đồng; thu hải quan hơn 847 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách năm qua hơn 49.900 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển hơn 22.900 tỷ đồng, chi thường xuyên hơn 26.400 tỷ đồng.

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #thuế #nhũng nhiễu #kỷ luật #ngân sách #quản lý thu

Xem thêm

Cùng chuyên mục