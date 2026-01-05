CẦN THƠ: Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó cho người nộp thuế

TPO - UBND TP. Cần Thơ yêu cầu xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người nộp thuế, triển khai có hiệu quả đường dây nóng của thủ trưởng cơ quan thuế các cấp.

UBND TP. Cần Thơ đánh giá, năm 2026, việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, UBND thành phố yêu cầu Thuế Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đạt mục tiêu tăng thu 15% so với năm 2025.

Cần Thơ yêu cầu mở rộng cơ sở thu ngân sách, trong đó có hoạt động kinh tế ban đêm để bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế.

Trong đó, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, ngành thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý thu ngân sách chặt chẽ, thu đúng, thu đủ, kịp thời, khai thác tối đa nguồn thu còn dư địa. Cùng đó, có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả, bền vững, mở rộng cơ sở thu, đặc biệt thu liên quan đến nhà, đất, thương mại điện tử, hoạt động kinh tế ban đêm...

Ngành thuế cũng cần tập trung triển khai kiểm tra thuế, đặc biệt các ngành nghề, lĩnh vực có dư địa thu lớn, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; xử lý nghiêm những công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người nộp thuế. Triển khai có hiệu quả đường dây nóng của thủ trưởng cơ quan thuế các cấp để kịp thời ghi nhận, xử lý phản ánh, thắc mắc của người nộp thuế.

UBND TP. Cần Thơ cũng chỉ đạo chấm dứt tình trạng kiểm tra chồng chéo, trùng lắp, kéo dài về cùng một nội dung, lĩnh vực; số lần kiểm tra tại DN, hộ kinh doanh, bao gồm cả kiểm tra liên ngành không được quá 1 lần 1 năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.