Kinh tế

Google News

Lâm Đồng:

Bất bình một cây xăng 'không nhận chuyển khoản đối với xe máy'

Thái Lâm
TPO - Việc không chấp nhận thanh toán chuyển khoản đối với khách đi xe máy, đại diện cửa hàng xăng dầu 919 ở phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng nói: Đây là quy định tạm thời do cửa hàng tự áp dụng nhằm khắc phục khó khăn trong quá trình vận hành.

Ngày 6/1, nhiều người dân phản ánh việc cửa hàng xăng dầu 919 trên đường Trần Phú, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng không chấp nhận hình thức thanh toán chuyển khoản đối với khách đi xe máy.

Theo ghi nhận, tại khu vực trụ bơm và nơi trực ca của nhân viên ở cửa hàng xăng dầu 919 đều dán thông báo: "Không nhận chuyển khoản đối với xe máy".

Cửa hàng dán thông báo "Không nhận chuyển khoản với xe máy".

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Đào Nam Anh - Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu 919 - xác nhận: Cửa hàng không nhận chuyển khoản đối với khách đi xe máy. Đây là quy định tạm thời do cửa hàng tự áp dụng nhằm khắc phục khó khăn trong quá trình vận hành.

Ông Nam Anh cũng cho biết, cửa hàng mở cửa 24/24h, lượng khách đông nhưng mỗi ca chỉ có hai nhân viên và đã xảy ra tình trạng khách chuyển khoản nhưng tiền không vào tài khoản, khiến nhân viên phải tự bù khi chốt ca.

Cửa hàng xăng dầu 919 nằm trên đường Trần Phú, phường B’Lao.

"Để bảo đảm an toàn cho nhân viên, thuận tiện quản lý doanh thu và phòng ngừa rủi ro, cửa hàng buộc phải tạm thời không nhận chuyển khoản với khách đi xe máy. Chúng tôi mong người dân thông cảm", ông Nam Anh nói.

Liên quan vụ việc, đại diện Đội Quản lý Thị trường số 3 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng cho biết sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý nếu phát hiện cửa hàng xăng dầu 919 vi phạm các quy định liên quan.

Thái Lâm
#cửa hàng xăng dầu 919 #Lâm Đồng #không nhận chuyển khoản #phường B'Lao

