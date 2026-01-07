Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Cổ phiếu vua 'lên tiếng', VN-Index lập đỉnh mới

Việt Linh
TPO - VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới với mức 1.861 điểm phiên giao dịch hôm nay (7/1). Thanh khoản đạt mức cao, dòng tiền lớn quay lại các cổ phiếu trụ cột, đáng chú ý có nhóm ngân hàng. Thị trường đang phát đi tín hiệu tích cực hơn trong những phiên đầu năm 2026.

VN-Index tăng hơn 45 điểm, lên 1.861 điểm. Cùng với kỷ lục điểm số, thanh khoản trở thành điểm sáng khi sàn HoSE ghi nhận hơn 1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch đạt gần 32.900 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước.

Đóng góp chính cho phiên bứt phá tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu trụ, trong đó nổi bật là bộ đôi VIC - VHM. Sau nhịp rung lắc đầu phiên, lực cầu gia tăng mạnh vào buổi chiều giúp nhóm Vingroup bật tăng trở lại, riêng VIC và VHM đóng góp khoảng 16 điểm cho chỉ số chung.

Nhóm Vingroup cùng các mã ngân hàng, dầu khí... góp lực kéo VN-Index lập đỉnh mới.
Nhóm Vingroup cùng các mã ngân hàng, dầu khí... góp lực kéo VN-Index lập đỉnh mới.

Bên cạnh đó, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, GAS, GVR, FPT, HPG cũng đồng loạt nâng đỡ thị trường.

Điểm đáng chú ý là sự trở lại rõ nét của nhóm ngân hàng, đóng vai trò “đầu tàu” kéo chỉ số. Ba cổ phiếu quốc doanh BID, VCB và CTG ghi nhận mức tăng từ 3-5%, qua đó đóng góp hơn 9 điểm cho VN-Index.

Nhiều mã ngân hàng khác như ACB, EIB, TPB tăng trên 2%, trong khi VPB, SHB, VIB, MSB duy trì sắc xanh tích cực. Dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu dẫn dắt sau giai đoạn phân hóa, đây cũng thời điểm quan trọng trước thềm công bố kết quả kinh doanh của các nhà băng.

Tuy nhiên, không phải cổ đông ngân hàng nào cũng được hưởng trọn niềm vui. Cổ phiếu STB của Sacombank trở thành “nốt trầm” khi chịu áp lực bán mạnh xuyên suốt phiên, có thời điểm lùi sát mức sàn. Kết phiên, STB giảm 5,82%, trở thành mã giảm sâu nhất nhóm ngân hàng và cũng là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất thị trường, với giá trị hơn 1.140 tỷ đồng.

Song song với ngân hàng, nhóm dầu khí gây ấn tượng mạnh khi đồng loạt tăng trần. PLX, GAS, BSR, PVT, POW đều đóng cửa ở mức giá cao nhất phiên, với lượng dư mua lớn,

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 45,31 điểm (2,49%) lên 1.861,58 điểm. HNX-Index tăng 2,88 điểm (1,17%) lên 249,40 điểm. UPCoM-Index tăng 0,9 điểm (+0,75%) lên 121,04 điểm.

Khối ngoại mua ròng hơn 500 tỷ đồng, tập trung vào FPT, HPG, VIC, MBB, VPB, VCB…

Việt Linh
#VN-Index #thị trường chứng khoán #cổ phiếu trụ #ngân hàng #dầu khí #thanh khoản

