Thưởng Tết Nguyên đán ở Khánh Hòa, Lâm Đồng cao nhất bao nhiêu?

TPO - Khánh Hòa ghi nhận mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất lên tới 350 triệu đồng/người, còn mức thưởng Tết cao nhất ở Lâm Đồng là 180 triệu đồng/người.

Ngày 8/1, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khảo sát tại 764 doanh nghiệp, với 62.776 lao động. Kết quả cho thấy, tiền lương bình quân năm 2025 đạt hơn 12,8 triệu đồng/người/tháng.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, có 527 doanh nghiệp ở Khánh Hòa đã có kế hoạch thưởng Tết. Mức thưởng bình quân hơn 9,4 triệu đồng/người; cao nhất 350 triệu đồng/người (doanh nghiệp FDI); thấp nhất 500.000 đồng/người (thuộc khối doanh nghiệp dân doanh và FDI).

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, 15 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước tại địa phương có mức lương bình quân 9,9 triệu đồng/tháng; mức cao nhất của người quản lý đạt 48,3 triệu đồng/tháng, thấp nhất hơn 3,8 triệu đồng/tháng.

Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước (11 đơn vị) ghi nhận mức lương bình quân 10,53 triệu đồng/tháng; cao nhất 85 triệu đồng/tháng, thấp nhất 4,3 triệu đồng/tháng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đến nay có 116/229 doanh nghiệp báo cáo. Đáng chú ý, một doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất 180 triệu đồng/người. Cụ thể, 10/13 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có thưởng, mức bình quân 3,7 triệu đồng/người; cao nhất 30 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người. Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước có 5/11 đơn vị báo cáo thưởng, bình quân 14,88 triệu đồng/người; cao nhất 108 triệu đồng/người, thấp nhất 630.000 đồng/người.

Ở khối doanh nghiệp dân doanh, 76/172 đơn vị có thưởng với mức bình quân 6,53 triệu đồng/người; cao nhất 180 triệu đồng/người, thấp nhất 200.000 đồng/người. Doanh nghiệp FDI có 25/31 đơn vị báo cáo thưởng, bình quân 5,04 triệu đồng/người; cao nhất 157 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người.