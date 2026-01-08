Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thưởng Tết Nguyên đán ở Khánh Hòa, Lâm Đồng cao nhất bao nhiêu?

Lữ Hồ - Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khánh Hòa ghi nhận mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất lên tới 350 triệu đồng/người, còn mức thưởng Tết cao nhất ở Lâm Đồng là 180 triệu đồng/người.

Ngày 8/1, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khảo sát tại 764 doanh nghiệp, với 62.776 lao động. Kết quả cho thấy, tiền lương bình quân năm 2025 đạt hơn 12,8 triệu đồng/người/tháng.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, có 527 doanh nghiệp ở Khánh Hòa đã có kế hoạch thưởng Tết. Mức thưởng bình quân hơn 9,4 triệu đồng/người; cao nhất 350 triệu đồng/người (doanh nghiệp FDI); thấp nhất 500.000 đồng/người (thuộc khối doanh nghiệp dân doanh và FDI).

z7377651397880-f7e54698a80f23131dec824b18578684-5423.jpg
Khánh Hòa thưởng Tết cao nhất 350 triệu đồng/người, Lâm Đồng thưởng Tết cao nhất 180 triệu đồng/người.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, 15 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước tại địa phương có mức lương bình quân 9,9 triệu đồng/tháng; mức cao nhất của người quản lý đạt 48,3 triệu đồng/tháng, thấp nhất hơn 3,8 triệu đồng/tháng.

Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước (11 đơn vị) ghi nhận mức lương bình quân 10,53 triệu đồng/tháng; cao nhất 85 triệu đồng/tháng, thấp nhất 4,3 triệu đồng/tháng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đến nay có 116/229 doanh nghiệp báo cáo. Đáng chú ý, một doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất 180 triệu đồng/người. Cụ thể, 10/13 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có thưởng, mức bình quân 3,7 triệu đồng/người; cao nhất 30 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người. Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước có 5/11 đơn vị báo cáo thưởng, bình quân 14,88 triệu đồng/người; cao nhất 108 triệu đồng/người, thấp nhất 630.000 đồng/người.

Ở khối doanh nghiệp dân doanh, 76/172 đơn vị có thưởng với mức bình quân 6,53 triệu đồng/người; cao nhất 180 triệu đồng/người, thấp nhất 200.000 đồng/người. Doanh nghiệp FDI có 25/31 đơn vị báo cáo thưởng, bình quân 5,04 triệu đồng/người; cao nhất 157 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người.

Lữ Hồ - Thái Lâm
#Lâm Đồng #lương thưởng #doanh nghiệp #Tết 2026 #thưởng Tết #Khánh Hoà

Xem thêm

Cùng chuyên mục