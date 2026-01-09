Đêm trắng ở vựa hoa lớn nhất Hà Nội dịp áp Tết

TPO - Những dải ánh sáng trải dài biến đồng hoa Mê Linh, Hà Nội trở nên huyền ảo giữa màn đêm. Để hoa kịp khoe sắc đúng hẹn, người nông dân bắt đầu những đêm không ngủ, chong đèn "ăn Tết" cùng hoa.
Với hoa cúc - loại hoa được trồng nhiều tại Mê Linh - ánh sáng ban đêm đóng vai trò quan trọng. Người dân trồng hoa cho biết, thắp đèn giúp cây cúc tăng trưởng tốt về chiều cao, thân thẳng và đều. Nhờ vậy, nhà vườn có thể chủ động điều chỉnh thời điểm thu hoạch, phù hợp với các dịp lễ, Tết và nhu cầu của thị trường.
Người dân trồng hoa cho biết, kỹ thuật thắp sáng đèn đêm không chỉ nhằm chống rét mà còn giúp giống hoa cúc tăng trưởng mạnh về chiều cao, bảo đảm thân hoa đạt tiêu chuẩn thương phẩm. Khi chiều cao và thời gian sinh trưởng được kiểm soát tốt, người trồng hoa có thể chủ động điều chỉnh thời điểm thu hoạch, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trong các sự kiện, lễ Tết.