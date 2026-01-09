Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Đêm trắng ở vựa hoa lớn nhất Hà Nội dịp áp Tết

Dương Triều Dương Triều

TPO - Những dải ánh sáng trải dài biến đồng hoa Mê Linh, Hà Nội trở nên huyền ảo giữa màn đêm. Để hoa kịp khoe sắc đúng hẹn, người nông dân bắt đầu những đêm không ngủ, chong đèn "ăn Tết" cùng hoa.

VIDEO: Cánh đồng hoa Mê Linh rực sáng trong vụ Tết.
tp-hoa-me-linhdji-0707.jpg
Mê Linh là vùng trồng hoa lớn của Hà Nội, cung cấp hoa hồng, hoa cúc, ly và nhiều loại hoa trang trí cho thị trường Tết. Thời điểm này, người trồng hoa tập trung điều chỉnh kỹ thuật để cây sinh trưởng đúng nhịp, tránh tình trạng nở sớm hoặc muộn so với nhu cầu tiêu thụ.
tp-hoa-me-linhdji-0711.jpg
Theo ghi nhận, thời gian gần đây, nền nhiệt giảm sâu vào ban đêm, độ ẩm cao sau những đợt mưa kéo dài khiến sinh trưởng của cây trồng bị ảnh hưởng. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, người trồng hoa Mê Linh buộc phải tăng cường các biện pháp kỹ thuật, trong đó thắp đèn chiếu sáng ban đêm được xem là giải pháp then chốt nhằm giữ nhịp phát triển và điều chỉnh thời điểm ra hoa.
tp-hoa-me-linhddt-5462.jpg
tp-hoa-me-linhdji-0703.jpg
tp-hoa-me-linhddt-5464.jpg
Với hoa cúc - loại hoa được trồng nhiều tại Mê Linh - ánh sáng ban đêm đóng vai trò quan trọng. Người dân trồng hoa cho biết, thắp đèn giúp cây cúc tăng trưởng tốt về chiều cao, thân thẳng và đều. Nhờ vậy, nhà vườn có thể chủ động điều chỉnh thời điểm thu hoạch, phù hợp với các dịp lễ, Tết và nhu cầu của thị trường.
tp-hoa-me-linhdji-0726.jpg
tp-me-linhddt-5452.jpg
tp-me-linhddt-5447.jpg
Người dân trồng hoa cho biết, kỹ thuật thắp sáng đèn đêm không chỉ nhằm chống rét mà còn giúp giống hoa cúc tăng trưởng mạnh về chiều cao, bảo đảm thân hoa đạt tiêu chuẩn thương phẩm. Khi chiều cao và thời gian sinh trưởng được kiểm soát tốt, người trồng hoa có thể chủ động điều chỉnh thời điểm thu hoạch, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trong các sự kiện, lễ Tết.
tp-hoa-me-linhdji-0723.jpg
“Thắp đèn không chỉ để chống rét mà còn để giữ chiều cao cho hoa cúc. Nếu thiếu sáng, cây thấp, nở sớm, rất khó bán đúng dịp”, một chủ vườn hoa tại Mê Linh nói.
tp-lang-hoa-me-linhimg-4112jpg.jpg
Người trồng hoa thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, điều chỉnh thời gian chiếu sáng, lượng nước tưới và phân bón cho từng loại hoa.
tp-lang-hoa-me-linh2s2a3699jpg.jpg
Cùng với hoạt động sản xuất, cánh đồng hoa Mê Linh những ngày này cũng thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Hình ảnh những ruộng hoa sáng đèn trong đêm đã trở thành nét đặc trưng của làng hoa mỗi dịp giáp Tết.
tp-lang-hoa-me-linhdji-0246jpg.jpg
Dự kiến trong thời gian tới, hoa Mê Linh sẽ được thu hoạch và phân phối ra thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Những cánh đồng hoa rực sáng giữa tiết trời lạnh giá đang góp phần chuẩn bị nguồn cung hoa cho mùa Tết sắp tới.
