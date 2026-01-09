Đêm trắng ở vựa hoa lớn nhất Hà Nội dịp áp Tết

TPO - Những dải ánh sáng trải dài biến đồng hoa Mê Linh, Hà Nội trở nên huyền ảo giữa màn đêm. Để hoa kịp khoe sắc đúng hẹn, người nông dân bắt đầu những đêm không ngủ, chong đèn "ăn Tết" cùng hoa.