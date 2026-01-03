Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủ phủ hoa miền Bắc tấp nập khách sắm Tết sớm

Dương Triều Dương Triều

TPO - Không khí Xuân đã sớm gõ cửa làng hoa Xuân Quan (Hưng Yên) những ngày đầu năm 2026. Đông đảo người dân và thương lái tấp nập đổ về đây chọn cây, đặt hàng sớm nhằm né đợt tăng giá và khan hiếm hàng đẹp vào dịp cao điểm.

Video: Đầu năm, người dân đổ về làng hoa Xuân Quan mua cây Tết sớm giữa lo ngại giá tăng.
tp-lang-hoa-xuan-quanddt-3889.jpg
Từ sáng sớm đến chiều muộn, các tuyến đường dẫn vào làng hoa Xuân Quan liên tục xuất hiện xe cá nhân từ Hà Nội và các tỉnh lân cận.
tp-lang-hoa-xuan-quanddt-3875.jpg
Người mua tập trung lựa chọn các loại cây chơi Tết quen thuộc, như: quất cảnh, đào thế, bưởi cảnh, lan hồ điệp, hoa hồng và cây trang trí sân vườn.
tp-lang-hoa-xuan-quan20260101-160748.jpg
tp-lang-hoa-xuan-quanddt-3858.jpg
tp-lang-hoa-xuan-quanddt-3832.jpg
Gia đình anh Sỹ Ngọc (Long Biên, Hà Nội) cho biết gia đình anh tranh thủ đi mua cây ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. “Càng sát Tết, giá cây càng tăng, lại đông người nên khó chọn. Đi sớm vừa thoải mái, vừa chủ động được chi tiêu”, anh nói.
tp-lang-hoa-xuan-quanddt-3947.jpg
tp-lang-hoa-xuan-quanddt-3886.jpg
tp-lang-hoa-xuan-quanddt-3941.jpg
Các nhà vườn cho biết, chi phí đầu vào như phân bón, vật tư nông nghiệp, chậu cảnh và nhân công đều tăng so với năm trước.
tp-lang-hoa-xuan-quandji-0625.jpg
Giá bán thời điểm đầu năm hiện vẫn giữ ở mức ổn định, song dự kiến từ khoảng 20 tháng Chạp, giá nhiều loại cây có thể tăng 10 - 30% tùy kích thước và thế dáng.
tp-lang-hoa-xuan-quanddt-3927.jpg
tp-lang-hoa-xuan-quanddt-3932.jpg
Không chỉ người dân, nhiều thương lái cũng đã bắt đầu khảo sát, đặt hàng sớm để phục vụ thị trường Tết tại Hà Nội.
tp-lang-hoa-xuan-quanddt-3821.jpg
Một số nhà vườn cho biết lượng khách đến từ đầu năm tăng so với cùng kỳ, cho thấy tâm lý thận trọng trong chi tiêu và xu hướng chuẩn bị Tết từ sớm của người dân.
tp-lang-hoa-xuan-quanddt-3926.jpg
tp-lang-hoa-xuan-quanddt-3931.jpg
tp-lang-hoa-xuan-quanddt-3953.jpg
Xuân Quan là một trong những vùng trồng hoa, cây cảnh lớn của miền Bắc, cung ứng sản phẩm cho thị trường Thủ đô và các tỉnh, thành mỗi dịp Tết Nguyên đán.
tp-lang-hoa-xuan-quandji-0640.jpg
Không khí mua bán sôi động ngay từ đầu năm được xem là tín hiệu cho thấy thị trường hoa, cây cảnh Tết đang vào guồng sớm hơn mọi năm.
#Tết #làng hoa Xuân Quang #Hưng Yên #Tết Nguyên đán #tăng giá #cao điểm

