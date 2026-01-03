Thủ phủ hoa miền Bắc tấp nập khách sắm Tết sớm

TPO - Không khí Xuân đã sớm gõ cửa làng hoa Xuân Quan (Hưng Yên) những ngày đầu năm 2026. Đông đảo người dân và thương lái tấp nập đổ về đây chọn cây, đặt hàng sớm nhằm né đợt tăng giá và khan hiếm hàng đẹp vào dịp cao điểm.