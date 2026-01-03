Thủ phủ hoa miền Bắc tấp nập khách sắm Tết sớm

TPO - Không khí Xuân đã sớm gõ cửa làng hoa Xuân Quan (Hưng Yên) những ngày đầu năm 2026. Đông đảo người dân và thương lái tấp nập đổ về đây chọn cây, đặt hàng sớm nhằm né đợt tăng giá và khan hiếm hàng đẹp vào dịp cao điểm.
Gia đình anh Sỹ Ngọc (Long Biên, Hà Nội) cho biết gia đình anh tranh thủ đi mua cây ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. “Càng sát Tết, giá cây càng tăng, lại đông người nên khó chọn. Đi sớm vừa thoải mái, vừa chủ động được chi tiêu”, anh nói.
Các nhà vườn cho biết, chi phí đầu vào như phân bón, vật tư nông nghiệp, chậu cảnh và nhân công đều tăng so với năm trước.
Không chỉ người dân, nhiều thương lái cũng đã bắt đầu khảo sát, đặt hàng sớm để phục vụ thị trường Tết tại Hà Nội.
Xuân Quan là một trong những vùng trồng hoa, cây cảnh lớn của miền Bắc, cung ứng sản phẩm cho thị trường Thủ đô và các tỉnh, thành mỗi dịp Tết Nguyên đán.