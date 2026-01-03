Ngắm vườn quất mộc căn thế 'độc' tại làng ven sông Hà Nội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Làng quất Tứ Liên (Hà Nội) những ngày này nhuộm màu Tết. Nổi bật giữa sắc vàng của quất chín, quất mộc căn với bộ rễ xù xì, gân guốc trồi lên mặt đất mang đến vẻ đẹp lạ lẫm, thu hút khách tham quan.

Quất mộc căn sẵn sàng xuống phố đón Tết, phục vụ người dân.
q35.jpg

Chỉ còn gần hai tháng nữa là Tết Nguyên đán, làng quất Tứ Liên (Hà Nội) những ngày này rực rỡ sắc vàng của quất chín, hòa cùng màu xanh non tươi mới của lộc biếc.

q32.jpg

Năm nay, bên cạnh quất bình, quất mini, quất gỗ lũa... thì loại quất mộc căn được nhiều khách hàng quan tâm bởi dáng vẻ độc đáo của những bộ rễ nhô hẳn lên khỏi mặt đất.

tp-quat.jpg
tp-q31.jpg
tp-q25.jpg

Tuỳ theo kích thước, độ đẹp của cây mà quất mộc căn có giá từ hơn 1 triệu đồng cho tới hàng chục triệu đồng.

tp-q30.jpg
tp-q27.jpg

Nhà vườn cho biết, chăm sóc quất mộc căn gặp nhiều khó khăn hơn so với quất truyền thống. Khó nhất khi chăm sóc quất mộc căn là lúc đưa bộ rễ nhô ra khỏi đất sẽ khiến cây khó hút dưỡng chất, đất dễ bị khô hơn.

tp-q14.jpg

Chủ vườn cảnh Xuân Lộc chia sẻ: "Theo nghĩa Hán - Việt, mộc là cây, căn là rễ. Quất mộc căn tức là cây quất có bộ rễ nhô lên khỏi mặt đất, phô ra vẻ đẹp vừa khỏe mạnh vừa mềm mại. Gọi là quất mộc căn để nhấn mạnh tiêu chí nghệ thuật quan trọng nhất nằm ở bộ rễ cây, hàm ý sức mạnh của bộ rễ cũng giống như con người. Dù có khó khăn, gian nan nhưng lúc nào cũng mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống".

tp-q23.jpg
tp-q24.jpg
tp-q12.jpg

Nếu như quất truyền thống thường chú trọng vào tán lá tròn đầy hay quả mọng sai trĩu, thì quất mộc căn lại mang đến một triết lý thẩm mỹ hoàn toàn khác biệt. Quất mộc căn khó ở chỗ phải đạt được sự hài hòa tổng thể. Gốc phải vững, thân phải mềm, cành phải nhịp nhàng phô trương vẻ đẹp của gốc.

tp-q15.jpg
tp-q16.jpg
tp-q29.jpg

Ngoài những cây quất mộc căn lớn, các nhà vườn cũng tạo nhiều chậu bonsai có kích thước nhỏ được tạo hình đa dạng, phù hợp những ngôi nhà có diện tích nhỏ. Chậu nhỏ có giá từ 1 triệu tới vài triệu đồng, phù hợp với nhu cầu chơi cây cảnh của khách hàng thích cây cảnh Tết đẹp độc lạ nhưng không quá tốn kém.

tp-q19.jpg
tp-q17.jpg
tp-q18.jpg

Chị Thu Trang, chủ vườn Xuân Lộc (Tứ Liên) cho biết, để có một chậu quất mộc căn đúng điệu bày trong phòng khách ngày Tết, các nghệ nhân Tứ Liên phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và sự kiên nhẫn kéo dài từ 2 đến 3 năm, thậm chí có những cây phải mất tới 8 năm chăm sóc.

tp-q39.jpg

Sự xuất hiện của quất mộc căn trong dịp Tết Bính Ngọ không chỉ là một xu hướng trang trí đơn thuần. Đó là sự kết tinh của tinh hoa làng nghề Tứ Liên, nơi mỗi cây là một tiểu cảnh hoàn chỉnh.

Trọng Tài
#quất mộc căn #làng Tứ Liên #Tết Nguyên đán #quất cảnh #cây cảnh

