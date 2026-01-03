Triển lãm ‘Đạo học ngàn năm’ trong không gian di sản Văn Miếu

TPO - Triển lãm nghệ thuật “Đạo học ngàn năm”, được tổ chức nhân kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu, 950 năm Quốc Tử Giám và chào đón năm mới 2026, đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm.

Triển lãm Đạo học ngàn năm lan tỏa tinh thần hiếu học trong không gian di sản Văn Miếu.

Triển lãm nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam - những giá trị đã được hun đúc, gìn giữ qua gần một thiên niên kỷ lịch sử. Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nuôi dưỡng nhiều bậc hiền tài, trở thành biểu tượng tiêu biểu của trí tuệ, đạo lý và truyền thống văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Các tác phẩm được thể hiện bằng kỹ thuật sắp đặt và tạo hình hiện đại, mang đến cho công chúng trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc và khả năng tương tác.

Với định hướng kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và tư duy nghệ thuật đương đại, triển lãm Đạo học ngàn năm khai thác hai nội dung song hành: đạo học - khoa cử - hiền tài và lễ hội Thăng Long - đời sống tinh thần của kinh kỳ xưa.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, cùng sự đa dạng về chất liệu như ánh sáng, gỗ, lụa, kim loại, giấy dó, gốm… triển lãm kể câu chuyện về đạo học của người xưa gắn với lễ hội ngàn năm Thăng Long, về sự kết hợp hài hòa giữa đạo học và lễ hội qua những tác phẩm có chiều sâu nội dung, mang tính mở trong tiếp cận nghệ thuật và cảm xúc thẩm mỹ.

Không gian trưng bày được tổ chức theo ba nội dung chính: Đạo học của người xưa, giới thiệu các sáng tác phản ánh việc học hành, thi cử, đỗ đạt, Hình tượng thầy - trò và Các biểu tượng của tri thức, đạo lý và văn hóa, cùng hành trình tu dưỡng, đem tài năng phụng sự đất nước của các bậc hiền nhân.

Các tác phẩm sử dụng đa dạng chất liệu như ánh sáng, gỗ, lụa, kim loại, giấy dó, gốm… kết hợp kỹ thuật sắp đặt và tạo hình hiện đại, mang đến trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc và khả năng tương tác.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định vai trò là không gian văn hóa - giáo dục - sáng tạo, nơi di sản được tiếp nối bằng cảm hứng, sự đồng hành và trách nhiệm của cộng đồng trong đời sống đương đại.