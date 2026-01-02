Chen chân xem concert độc đáo bên sông Hàn

TPO - Sân khấu độc đáo ở mặt tiền của Bảo tàng Đà Nẵng bên bờ sông Hàn "níu" chân hàng nghìn người dân và du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật Da Nang Concert 2 với chủ đề “Dòng chảy bất tận”.
Từ sớm, người dân và du khách đã có mặt chật kín khu vực đường Bạch Đằng (phường Hải Châu) để có chỗ ngồi đẹp thưởng thức chương trình nghệ thuật. Ảnh: Anh Vũ.
Khu vực khán đài chật kín khán giả, những dãy ghế nhanh chóng được lấp đầy. Vì số lượng ghế có hạn, nhiều khán giả sẵn sàng ngồi bệt xuống đất, hoặc đứng vài giờ đồng hồ. Có mặt từ sớm, bà Hoàng Nguyễn Ngọc Thanh (phường Hải Châu) hài lòng khi có vị trí tốt để theo dõi chương trình.
Rất đông du khách quốc tế hòa trong không gian âm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc của Da Nang Concert 2. Đa số đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của sân khấu độc đáo trên ban công bảo tàng và liên tục dùng điện thoại để quay phim, chụp ảnh.
Tiếp nối thành công của số đầu tiên, Da Nang Concert trở lại với chủ đề Dòng chảy bất tận do Nhà hát Trưng Vương thực hiện, NSƯT Quang Hào làm tổng đạo diễn. Đây là một trong những dự án nghệ thuật trọng điểm, được đầu tư bài bản cả về tư duy sáng tạo, chất lượng chuyên môn và quy mô tổ chức.
Âm nhạc trong chương trình là sự giao thoa tinh tế giữa giao hưởng, semi-classical, electronic và âm nhạc dân gian đương đại. Việc lựa chọn các tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới đặt cạnh những chất liệu âm nhạc Việt Nam đã làm nổi bật tinh thần đối thoại văn hóa.
Chương trình quy tụ các giọng ca hàng đầu như Võ Hạ Trâm, NSƯT Quang Hào, Khắc Huy, Hồng Minh, Violin Trịnh Minh Hiền… cùng 30 nhạc công của dàn nhạc vHz Strings, band Yellow Stars, band Trưng Vương và dàn hợp xướng. Hành trình âm nhạc độc đáo này được dẫn dắt bởi MC Nguyên Khang.
Không gian kiến trúc của Bảo tàng Đà Nẵng là điểm nhấn cho tổng thể chương trình, kết hợp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng được thiết kế riêng tạo ra sân khấu “có một không hai”.