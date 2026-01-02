Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chen chân xem concert độc đáo bên sông Hàn

Giang Thanh - Anh Vũ

TPO - Sân khấu độc đáo ở mặt tiền của Bảo tàng Đà Nẵng bên bờ sông Hàn "níu" chân hàng nghìn người dân và du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật Da Nang Concert 2 với chủ đề “Dòng chảy bất tận”.

Người dân, du khách chen chân xem concert độc đáo bên sông Hàn.
tp-danang-concert-2-17.jpg
Tối 1/1, tại Bảo tàng Đà Nẵng, chương trình Da Nang Concert 2 với chủ đề Dòng chảy bất tận thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Đây là sự kiện nghệ thuật đặc biệt mở đầu năm mới 2026. Chương trình nằm trong khuôn khổ lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: Giang Thanh.
tp-danang-concert-2-35.jpg
tp-danang-concert-2-43.jpg
tp-danang-concert-2-28.jpg
tp-danang-concert-2-22.jpg
Từ sớm, người dân và du khách đã có mặt chật kín khu vực đường Bạch Đằng (phường Hải Châu) để có chỗ ngồi đẹp thưởng thức chương trình nghệ thuật. Ảnh: Anh Vũ.
tp-danang-concert-2-44.jpg
tp-danang-concert-2-47.jpg
tp-danang-concert-2-36.jpg
tp-danang-concert-2-45.jpg
Khu vực khán đài chật kín khán giả, những dãy ghế nhanh chóng được lấp đầy. Vì số lượng ghế có hạn, nhiều khán giả sẵn sàng ngồi bệt xuống đất, hoặc đứng vài giờ đồng hồ. Có mặt từ sớm, bà Hoàng Nguyễn Ngọc Thanh (phường Hải Châu) hài lòng khi có vị trí tốt để theo dõi chương trình.
tp-danang-concert-2-42.jpg
“Đây lần đầu vào dịp năm mới Đà Nẵng có chương trình hoành tráng như vậy. Tôi tự hào, phải có những chương trình như thế này mới xứng tầm sự phát triển của thành phố”, bà Thanh nói.
tp-danang-concert-2-22.jpg
Cùng bạn bè đi dạo ở khu vực trung tâm Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới, Daniel Taylor (du khách Anh) nán lại để thưởng thức.
tp-danang-concert-2-41.jpg
"Sân khấu này thật tuyệt vời, những ban công cổ điển, mỗi ô ban công là một nghệ sĩ. Tôi thực sự thích phần mở đầu khi những bản nhạc quốc tế bất hủ được vang lên với cách phối khí mới”, Daniel cho hay.
tp-danang-concert-2-37.jpg
tp-danang-concert-2-40.jpg
tp-danang-concert-2-39.jpg
tp-danang-concert-2-21.jpg
Rất đông du khách quốc tế hòa trong không gian âm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc của Da Nang Concert 2. Đa số đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của sân khấu độc đáo trên ban công bảo tàng và liên tục dùng điện thoại để quay phim, chụp ảnh.
tp-danang-concert-2-14.jpg
tp-danang-concert-2-15.jpg
Tiếp nối thành công của số đầu tiên, Da Nang Concert trở lại với chủ đề Dòng chảy bất tận do Nhà hát Trưng Vương thực hiện, NSƯT Quang Hào làm tổng đạo diễn. Đây là một trong những dự án nghệ thuật trọng điểm, được đầu tư bài bản cả về tư duy sáng tạo, chất lượng chuyên môn và quy mô tổ chức.
tp-danang-concert-2-18.jpg
Chương trình được xây dựng như hành trình âm nhạc xuyên suốt, phản ánh dòng chảy liên tục của văn hóa, ký ức và cảm xúc con người qua thời gian: từ ký ức khởi nguyên, đi qua các giá trị huyền thoại, tới sự mở rộng hòa nhập với dòng chảy âm nhạc toàn cầu.
tp-danang-concert-2-19.jpg
tp-danang-concert-2-6.jpg
Âm nhạc trong chương trình là sự giao thoa tinh tế giữa giao hưởng, semi-classical, electronic và âm nhạc dân gian đương đại. Việc lựa chọn các tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới đặt cạnh những chất liệu âm nhạc Việt Nam đã làm nổi bật tinh thần đối thoại văn hóa.
tp-danang-concert-2-32.jpg
Da Nang Concert 2 gồm ba phần: Dòng chảy ký ức mở ra không gian tự sự với những giai điệu giàu cảm xúc, gợi nhắc ký ức và những giá trị bền vững theo thời gian; Dòng chảy huyền thoại là sự hội tụ của các tuyệt phẩm âm nhạc thế giới cùng những tác phẩm mang đậm chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong cấu trúc giao hưởng đương đại và Dòng chảy giao hòa đưa chương trình đến cao trào với những tác phẩm mang thông điệp nhân văn, kết nối và lan tỏa.
tp-danang-concert-2-11.jpg
tp-danang-concert-2-10.jpg
tp-danang-concert-2-13.jpg
tp-danang-concert-2-8.jpg
Chương trình quy tụ các giọng ca hàng đầu như Võ Hạ Trâm, NSƯT Quang Hào, Khắc Huy, Hồng Minh, Violin Trịnh Minh Hiền… cùng 30 nhạc công của dàn nhạc vHz Strings, band Yellow Stars, band Trưng Vương và dàn hợp xướng. Hành trình âm nhạc độc đáo này được dẫn dắt bởi MC Nguyên Khang.
tp-danang-concert-2-29.jpg
tp-danang-concert-2-24.jpg
tp-danang-concert-2-1.jpg
tp-danang-concert-2-3.jpg
Không gian kiến trúc của Bảo tàng Đà Nẵng là điểm nhấn cho tổng thể chương trình, kết hợp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng được thiết kế riêng tạo ra sân khấu “có một không hai”.
tp-danang-concert-2-33.jpg
Theo NSƯT Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, sự thành công của Da Nang Concert 2 không chỉ khẳng định năng lực tổ chức, dàn dựng và tư duy nghệ thuật của đơn vị, mà còn cho thấy định hướng đúng đắn trong việc xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao, hướng tới công chúng và tiệm cận các chuẩn mực biểu diễn quốc tế.
tp-danang-concert-2-16.jpg
“Chương trình góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đồng thời từng bước xây dựng Da Nang Concert trở thành một thương hiệu nghệ thuật có uy tín, đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa﻿ và quảng bá hình ảnh TP. Đà Nẵng trong giai đoạn mới”, NSƯT Quang Hào nói.
Giang Thanh - Anh Vũ
