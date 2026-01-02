Chen chân xem concert độc đáo bên sông Hàn

TPO - Sân khấu độc đáo ở mặt tiền của Bảo tàng Đà Nẵng bên bờ sông Hàn "níu" chân hàng nghìn người dân và du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật Da Nang Concert 2 với chủ đề “Dòng chảy bất tận”.