Hàng vạn người đi Metro Bến Thành - Suối Tiên đêm Giao thừa 2026

TPO - Trong khoảnh khắc khai xuân năm mới, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã chào đón hàng vạn hành khách, mở ra một năm 2026 đầy hứa hẹn cho giao thông công cộng TPHCM.

Chiều 1/1, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC) thông tin trong thời khắc khai xuân năm mới, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đón 12.396 lượt hành khách đầu tiên của năm 2026, từ 0h30 đến 2h ngày 1/1.

Vào ngày cuối của năm 2025 (31/12), tuyến metro số 1 đã phục vụ 90.034 lượt hành khách đến khu trung tâm TPHCM tham gia các chương trình đón chào năm mới 2026.

"Đây là minh chứng cho sự tin tưởng của người dân vào hệ thống giao thông công cộng, góp phần giảm tải ùn tắc giao thông vào các dịp lễ Tết", HURC nhận định.

Người dân đi metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dịp Tết Âm lịch 2025. Ảnh: Duy Anh.

Trong đêm giao thừa, HURC đã tăng cường lực lượng vận hành và hỗ trợ hành khách tại các ga. Các biện pháp điều tiết phân luồng, hướng dẫn di chuyển được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn và trật tự, giúp hành khách yên tâm di chuyển bằng metro trong thời điểm cao điểm này.

HURC đánh giá tuyến metro số 1 đã khép lại năm 2025 với những con số ấn tượng. Tổng cộng 80.154 lượt tàu đã được vận hành và hơn 20,5 triệu lượt hành khách đã được phục vụ. Những kết quả này phản ánh sự thay đổi tích cực trong thói quen di chuyển của người dân thành phố, khi lựa chọn phương tiện công cộng thay thế phương tiện cá nhân.

Lãnh đạo HURC nhận định rằng việc gia tăng ổn định về lượng khách là tín hiệu cho thấy sự chuyển dịch tích cực trong thói quen di chuyển của người dân TPHCM, hướng tới việc phát triển một hệ thống giao thông thông minh, bền vững. Mục tiêu trong năm 2026 là nâng cao chất lượng vận hành, tiếp tục mở rộng kết nối với các phương tiện giao thông đô thị khác và phát triển hệ sinh thái dịch vụ quanh các ga metro.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã chào đón hàng vạn hành khách đầu tiên dịp Tết Dương lịch 2026. Ảnh minh họa: Duy Anh.

Ngoài việc nâng cao chất lượng vận hành, HURC cũng đã đẩy mạnh việc triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các nhà ga và trên tàu, qua các ứng dụng di động, giúp hành khách tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi và văn minh hơn.

Lãnh đạo HURC chia sẻ: "Bước sang năm 2026, đơn vị tiếp tục hướng đến việc cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng kết nối giao thông đô thị và phát triển hệ sinh thái xung quanh các ga. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ đưa hành khách đến nơi đúng giờ mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của TPHCM".