Lửa bùng cháy ngùn ngụt tại nhà xưởng ở Hà Nội

Thanh Hà
TPO - Tối 1/1, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà xưởng sản xuất ở xã Bình Minh (Hà Nội), thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

chay-1.jpg
Khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 1/1, tại xưởng sản xuất ở thôn Thạch Bích, xã Bình Minh (Hà Nội).

Do bên trong nhà xưởng sản xuất tranh, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh, lan rộng ra xung quanh.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã điều động nhiều phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khi xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ người bên trong xưởng đã thoát ra ngoài.

Đến khoảng 20h, ngọn lửa cơ bản được lực lượng chức năng khống chế. Khu vực nhà xưởng bị thiệt hại khoảng hơn 200 m2.

Hiện cơ quan chức năng thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thanh Hà
#Hỏa hoạn nhà xưởng Hà Nội #Cháy tại xã Bình Minh #Thiệt hại tài sản do cháy #Phòng cháy chữa cháy Hà Nội #Nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng

