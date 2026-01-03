Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Đồng Tháp đón nhận hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lễ giỗ Thiên Hộ Dương - Đốc Binh Kiều và Lễ hội Vía bà Chúa xứ Gò Tháp (tỉnh Đồng Tháp) được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 2/1, tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp (xã Đốc Binh Kiều), Sở VH-TT&DL Đồng Tháp tổ chức đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, và tổ chức Lễ giỗ lần thứ 159 của Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc đối với tiền nhân, qua đó đồng thời khẳng định chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và sức sống bền bỉ của nhân dân Đồng Tháp trong tiến trình phát triển đất nước.

Trong thời gian tới, ông Tuấn cho biết tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quản lý, bảo tồn và phát huy hiệu quả di sản văn hóa Gò Tháp, gìn giữ truyền thống với giáo dục lịch sử, phát triển du lịch bền vững và xây dựng con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Ông Tuấn đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản, tạo điều kiện để nhân dân tham gia sâu rộng vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

tai-xuong-2.jpg
Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - phát biểu tại buổi lễ.

Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều là những thủ lĩnh nghĩa quân tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam kỳ cuối thế kỷ XIX, các ông đã chọn Đồng Tháp Mười làm căn cứ địa kháng chiến.

Các ông đã nêu cao ngọn cờ yêu nước, lấy dân làm gốc để lại tấm gương sáng ngời về tinh thần kiên trung, bất khuất của dân tộc. Từ sự ngưỡng mộ đó, Nhân dân Gò Tháp đã gìn giữ việc thờ phụng, tổ chức lễ giỗ suốt hơn 150 năm qua.

di-san-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thành Ngại - trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ VH-TT&DL cho lãnh đạo xã Đốc Binh Kiều và đại diện Ban Quản lý di tích tỉnh Đồng Tháp.

Cùng với Lễ giỗ Thiên hộ Dương và Đốc Binh Kiều, Lễ hội vía bà Chúa xứ Gò Tháp cũng được Bộ VH-TT&DL ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Miếu Bà chúa Xứ Gò Tháp là cơ sở tín ngưỡng có sự dung hợp và tổng hòa giữa tín ngưỡng dân gian với tín ngưỡng dân gian bản địa, được nhận biết rõ nhất qua thờ tự trong khu di tích Gò Tháp. Với lịch sử hơn 100 năm, Lễ hội vía Bà chúa Xứ đã trở thành nét văn hóa truyền thống của cộng đồng, hằng năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách thập phương đến với lễ hội để chiêm bái, cầu an, vui chơi giải trí, giao lưu cộng cảm.

Hàng năm, lễ hội vía Bà Chúa xứ Gò Tháp diễn ra từ ngày 14-16/3 Âm lịch, gồm Lễ cúng cơm chay, Lễ tắm Bà chúa Xứ, Lễ cúng cầu an, Lễ Thỉnh Sanh, Lễ cúng Thần Nông, Lễ cúng Chánh tế Bà chúa Xứ.

Tại buổi lễ, Sở VH-TT&DL Đồng Tháp công bố Quyết định 2183 và Quyết định 2184 ngày 27/6/2025 của Bộ Trưởng Bộ VH-TT&DL về việc đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều, Lễ hội Vía bà Chúa Xứ Gò Tháp, xã Tân Kiều và xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (nay là xã Đốc Binh Kiều và xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Hòa Hội
#Đồng Tháp #di tích #di sản #Đốc Binh Kiều #Thiên Hộ Dương

Xem thêm

Cùng chuyên mục