Đồng Tháp đón nhận hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

TPO - Lễ giỗ Thiên Hộ Dương - Đốc Binh Kiều và Lễ hội Vía bà Chúa xứ Gò Tháp (tỉnh Đồng Tháp) được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 2/1, tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp (xã Đốc Binh Kiều), Sở VH-TT&DL Đồng Tháp tổ chức đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, và tổ chức Lễ giỗ lần thứ 159 của Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc đối với tiền nhân, qua đó đồng thời khẳng định chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và sức sống bền bỉ của nhân dân Đồng Tháp trong tiến trình phát triển đất nước.

Trong thời gian tới, ông Tuấn cho biết tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quản lý, bảo tồn và phát huy hiệu quả di sản văn hóa Gò Tháp, gìn giữ truyền thống với giáo dục lịch sử, phát triển du lịch bền vững và xây dựng con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Ông Tuấn đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản, tạo điều kiện để nhân dân tham gia sâu rộng vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - phát biểu tại buổi lễ.

Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều là những thủ lĩnh nghĩa quân tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam kỳ cuối thế kỷ XIX, các ông đã chọn Đồng Tháp Mười làm căn cứ địa kháng chiến.

Các ông đã nêu cao ngọn cờ yêu nước, lấy dân làm gốc để lại tấm gương sáng ngời về tinh thần kiên trung, bất khuất của dân tộc. Từ sự ngưỡng mộ đó, Nhân dân Gò Tháp đã gìn giữ việc thờ phụng, tổ chức lễ giỗ suốt hơn 150 năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thành Ngại - trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ VH-TT&DL cho lãnh đạo xã Đốc Binh Kiều và đại diện Ban Quản lý di tích tỉnh Đồng Tháp.

Cùng với Lễ giỗ Thiên hộ Dương và Đốc Binh Kiều, Lễ hội vía bà Chúa xứ Gò Tháp cũng được Bộ VH-TT&DL ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Miếu Bà chúa Xứ Gò Tháp là cơ sở tín ngưỡng có sự dung hợp và tổng hòa giữa tín ngưỡng dân gian với tín ngưỡng dân gian bản địa, được nhận biết rõ nhất qua thờ tự trong khu di tích Gò Tháp. Với lịch sử hơn 100 năm, Lễ hội vía Bà chúa Xứ đã trở thành nét văn hóa truyền thống của cộng đồng, hằng năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách thập phương đến với lễ hội để chiêm bái, cầu an, vui chơi giải trí, giao lưu cộng cảm.

Hàng năm, lễ hội vía Bà Chúa xứ Gò Tháp diễn ra từ ngày 14-16/3 Âm lịch, gồm Lễ cúng cơm chay, Lễ tắm Bà chúa Xứ, Lễ cúng cầu an, Lễ Thỉnh Sanh, Lễ cúng Thần Nông, Lễ cúng Chánh tế Bà chúa Xứ.