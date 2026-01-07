Thủ phủ hoa kiểng Vĩnh Long vào vụ Tết, cúc mâm xôi hút hàng

Ông Trần Hữu Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách - cho biết sản lượng trái cây, cây giống, hoa kiểng năm 2025 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, địa phương cũng đối mặt với nguy cơ xâm nhập mặn, trong khi ngân sách địa phương còn khó khăn để thực hiện các giải pháp trữ ngọt, ngăn mặn. Xã thường xuyên thông tin về thời tiết, xâm nhập mặn để người dân kịp thời nắm bắt và chủ động sản xuất.

Theo ông Nghị, xã đặt mục tiêu xây dựng Chợ Lách thành trung tâm vùng cây giống, hoa kiểng chất lượng cao, hoàn thiện và phát triển quy trình sản xuất giống chủ lực, xây dựng thương hiệu hoa kiểng Chợ Lách.