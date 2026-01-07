Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ phủ hoa kiểng Vĩnh Long vào vụ Tết, cúc mâm xôi hút hàng

Cảnh Kỳ

TPO - Các mặt hàng hoa Tết năm nay tại xã Chợ Lách (thủ phủ hoa kiểng của Vĩnh Long) tiêu thụ tốt hơn năm trước, giá cả cũng khả quan hơn. Các nhà vườn đang chuẩn bị vào cao điểm cung ứng cho thị trường Tết trên khắp cả nước.

tp-vl-9796.jpg
Xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Hòa Nghĩa, xã Long Thới và thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre﻿ trước đây.
tp-hoa-1564.jpg
tp-hoa.jpg
Là thủ phủ cây giống, hoa kiểng của Vĩnh Long nói riêng và miền Tây nói chung, toàn xã Chợ Lách có hơn 3.000 hộ sản xuất cây giống, hoa kiểng, chiếm khoảng 1/3 dân số của xã. Nằm giữa vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long nhưng xã hầu như không còn trồng lúa, công cuộc chuyển đổi cây trồng bắt đầu từ hơn 20 năm trước.
tp-hoa-7099.jpg
Theo UBND xã Chợ Lách, hiện toàn xã có gần 3,1 triệu sản phẩm hoa kiểng phục vụ thị trường Tết, tới nay đã có đầu ra khoảng 86% số hoa (tại vườn 53%, tại chợ 33%).
tp-hoa-4.jpg
Các loại hoa, cây cảnh của nhà vườn tại Chợ Lách được thị trường ưa chuộng, tới nay đã được đặt mua tốt như cúc, vạn thọ, mào gà… đạt 95%; tắc (quất) cảnh đạt khoảng 90%, sản phẩm mai vàng, hoa giấy tiêu thụ khoảng 80% sản lượng. Nhìn chung các mặt hàng hoa Tết năm nay tiêu thụ tốt hơn năm trước, giá cũng tăng.
tp-hoa-3.jpg
Chị Nguyễn Thị Thiểm (ấp An Hòa, xã Chợ Lách) cho biết gia đình chị sản xuất nhiều loại hoa kiểng bán Tết, đáng chú ý nhất là cúc mâm xôi. Gia đình chị năm nay có 1.700 cặp chậu cúc đạt chuẩn loại 1 đã được đặt cọc thu mua với giá 180.000 đồng/cặp, bắt đầu giao để chuyển ra Hà Nội.
tp-hoa-5.jpg
Vườn cúc mâm xôi của gia đình chị Thiểm đã bắt đầu bung sắc, chờ xe đến rước đi.
tp-hoa-7.jpg
tp-hoa-11.jpg
tp-hoa-6.jpg
Trong tổng số gần 3,1 triệu sản phẩm hoa kiểng của xã Chợ Lách, các loại hoa (cúc, vạn thọ, mào gà...) chiếm nhiều nhất với 1,8 triệu sản phẩm.
tp-hoa-8.jpg
Vụ hoa Tết cũng là dịp nhiều lao động địa phương có thu nhập tốt, hiện nhà chị Thiểm thuê gần 10 người trẩy lá cho vườn hoa để kịp bán Tết.
tp-hoa-10.jpg
Chị Bùi Thị Thúy Liễu cho biết mỗi ngày các chị làm công được trả khoảng 200.000 đồng (từ sáng đến 14h), nếu tăng ca đến cuối buổi được khoảng 300.000 đồng.
tp-hoa-9.jpg
tp-hoa-16.jpg
Mỗi cặp chậu hoa cúc Hà Lan có giá bình quân khoảng 130.000 đồng.
tp-hoa2.jpg
Theo UBND xã Chợ Lách, giá hoa, cây cảnh tham khảo tại các vườn năm nay tăng hơn so với năm ngoái khoảng 5-10%, trung bình 160.000 đồng/cặp hoa cúc, vạn thọ 70.000 đồng/cặp, hoa treo 60.000 đồng/cặp... Mai vàng và hoa giấy cũng tăng từ 5-10% so với năm trước.
tp-hoa-13.jpg
tp-hoa-14.jpg
Các cây mai chiếu thủy (còn gọi là mai chấn thủy) cũng đang được trẩy lá để chờ ngày bung nở.
tp-hoa-15.jpg

Ông Trần Hữu Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách - cho biết sản lượng trái cây, cây giống, hoa kiểng năm 2025 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, địa phương cũng đối mặt với nguy cơ xâm nhập mặn, trong khi ngân sách địa phương còn khó khăn để thực hiện các giải pháp trữ ngọt, ngăn mặn. Xã thường xuyên thông tin về thời tiết, xâm nhập mặn để người dân kịp thời nắm bắt và chủ động sản xuất.

Theo ông Nghị, xã đặt mục tiêu xây dựng Chợ Lách thành trung tâm vùng cây giống, hoa kiểng chất lượng cao, hoàn thiện và phát triển quy trình sản xuất giống chủ lực, xây dựng thương hiệu hoa kiểng Chợ Lách.

Cảnh Kỳ
#hoa kiểng #Vĩnh Long #Chợ Lách #hoa tết #cúc mâm xôi #giống cây #thị trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục