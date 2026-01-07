Thủ phủ hoa kiểng Vĩnh Long vào vụ Tết, cúc mâm xôi hút hàng

TPO - Các mặt hàng hoa Tết năm nay tại xã Chợ Lách (thủ phủ hoa kiểng của Vĩnh Long) tiêu thụ tốt hơn năm trước, giá cả cũng khả quan hơn. Các nhà vườn đang chuẩn bị vào cao điểm cung ứng cho thị trường Tết trên khắp cả nước.
Là thủ phủ cây giống, hoa kiểng của Vĩnh Long nói riêng và miền Tây nói chung, toàn xã Chợ Lách có hơn 3.000 hộ sản xuất cây giống, hoa kiểng, chiếm khoảng 1/3 dân số của xã. Nằm giữa vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long nhưng xã hầu như không còn trồng lúa, công cuộc chuyển đổi cây trồng bắt đầu từ hơn 20 năm trước.
Trong tổng số gần 3,1 triệu sản phẩm hoa kiểng của xã Chợ Lách, các loại hoa (cúc, vạn thọ, mào gà...) chiếm nhiều nhất với 1,8 triệu sản phẩm.
Mỗi cặp chậu hoa cúc Hà Lan có giá bình quân khoảng 130.000 đồng.
Các cây mai chiếu thủy (còn gọi là mai chấn thủy) cũng đang được trẩy lá để chờ ngày bung nở.
Ông Trần Hữu Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách - cho biết sản lượng trái cây, cây giống, hoa kiểng năm 2025 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, địa phương cũng đối mặt với nguy cơ xâm nhập mặn, trong khi ngân sách địa phương còn khó khăn để thực hiện các giải pháp trữ ngọt, ngăn mặn. Xã thường xuyên thông tin về thời tiết, xâm nhập mặn để người dân kịp thời nắm bắt và chủ động sản xuất.
Theo ông Nghị, xã đặt mục tiêu xây dựng Chợ Lách thành trung tâm vùng cây giống, hoa kiểng chất lượng cao, hoàn thiện và phát triển quy trình sản xuất giống chủ lực, xây dựng thương hiệu hoa kiểng Chợ Lách.