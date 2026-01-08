Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra việc cấp 10 sổ đỏ trái quy định

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong công văn đôn đốc các dự án trọng điểm, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra, xử lý việc cấp 10 sổ đỏ trái quy định trên hành lang đường bộ tại dự án ĐT 721.

Ngày 8/1, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp vừa có công văn đôn đốc các dự án trọng điểm. Cụ thể, đối với dự án ĐT 721, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng số 1 tăng cường giám sát, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

img-5299.jpg
Dự án nâng cấp tuyến ĐT 721 được bố trí 300 tỷ đồng vào năm 2025.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai và Đạ Tẻh 2 phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân; không để phát sinh khiếu nại hay khiếu kiện phức tạp. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khẩn trương đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn đất đắp phục vụ dự án và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 1/2026.

Đáng chú ý, ông Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu kiểm tra, xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ bằng tiền đối với cây trồng, vật kiến trúc trong hành lang đường bộ; đồng thời xác minh, xử lý thông tin 10 hộ dân được cấp sổ đỏ chồng lấn quy hoạch giao thông trên phần hành lang đường bộ. Việc cấp sổ đỏ sai quy định không chỉ vi phạm Luật Đất đai và Luật Giao thông đường bộ, mà còn gây cản trở công tác giải phóng mặt bằng, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát ngân sách và khiếu kiện kéo dài.

img-5300.jpg
Công nhân tích cực thi công để kịp tiến độ dự án.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Thuận Đoàn - Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa (một trong hai nhà thầu thi công dự án nâng cấp tuyến ĐT 721) cho biết: Hiện đơn vị đang gặp khó khăn lớn ảnh hưởng tiến độ dự án là thiếu đất đắp và mặt bằng một số đoạn.

"Khó khăn lớn nhất là mặt bằng thi công chưa liên tục. Trên tổng chiều dài hơn 16km, mới có khoảng 8km mặt bằng sạch, buộc nhà thầu phải thi công rải rác, ‘nhảy cóc’ từng đoạn. Ngoài ra, việc thiếu nguồn đất đắp do điểm điều phối tại Km6+700 chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng cũng làm chậm tiến độ", ông Đoàn cho biết.

Thái Lâm
