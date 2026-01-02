Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thi công xuyên Tết tại các dự án trọng điểm TPHCM

Hữu Huy - Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khi nhiều người dân nghỉ ngơi, vui đón năm mới, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của TPHCM vẫn duy trì thi công xuyên suốt, với hàng nghìn công nhân, kỹ sư làm việc 24/24h để đảm bảo tiến độ các dự án quan trọng.

Theo Ban Giao thông TPHCM, trong ngày đầu năm mới cũng như suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch, hầu hết các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố không tạm dừng thi công. Các nhà thầu đã chủ động bố trí lực lượng, tăng ca, tăng kíp và huy động thêm nhân sự nhằm tận dụng tối đa “thời gian vàng” đẩy nhanh tiến độ.

Ghi nhận tại công trường dự án Vành đai 3 TPHCM - công trình hạ tầng trọng điểm cấp quốc gia - không khí lao động diễn ra khẩn trương ngay trong những ngày đầu năm. Hơn 1.500 công nhân, kỹ sư vẫn bám trụ công trường, triển khai thi công trên hơn 200 mũi thi công liên tục, không nghỉ Tết Dương lịch.

tp-xuyen-tet-1.jpg
Công trường tuyến cầu cạn dài 14,7km phía Đông của dự án Vành đai 3 TPHCM trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Ngô Tùng.

Ngay sau khi đoạn tuyến cầu cạn dài 14,7 km của dự án Vành đai 3 TPHCM (qua địa bàn TP Thủ Đức cũ) được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, các đơn vị thi công đã lập tức triển khai các hạng mục hoàn thiện như lắp đặt lan can, tổ chức hệ thống vận chuyển thảm nhựa mặt đường. Theo kế hoạch, công tác thảm nhựa sẽ được thực hiện từ ngày 15/1 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ thảm nhựa tuyến chính cầu cạn trước ngày 10/2.

Ông Bùi Văn Quân - Giám sát trưởng gói thầu XL1,2 thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM - cho biết, lực lượng thi công đang được huy động tối đa, làm việc xuyên ngày đêm để bảo đảm tiến độ.

tp-xuyen-tet-3.jpg
Hiện nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành, các đơn vị tập trung triển khai những phần việc cuối cùng như chống thấm mặt cầu, rải bê tông nhựa và thi công tường chống ồn. Ảnh: Ngô Tùng.

Song song với đoạn tuyến chính cầu cạn dài 14,7 km phía Đông, đoạn tuyến phía Tây Vành đai 3 TPHCM dài 32,6 km, đi qua các địa bàn Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ), cũng đang được các đơn vị thi công tăng tốc triển khai. Mục tiêu đặt ra là thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 30/4 tới.

“Để đáp ứng tiến độ, các nhà thầu đang bám sát kế hoạch thi công theo từng tuần, từng tháng, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và phối hợp chặt chẽ giữa các bên nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh” - đại diện Ban Giao thông TPHCM thông tin.

tp-an-phu-10.jpg
Một góc công trường nút giao thông An Phú trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Tại dự án nút giao thông An Phú, nhánh cầu vượt N2 kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ đã được hoàn thành và thông xe phục vụ dịp cao điểm đi lại đầu năm mới.

Trong khi đó, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương tại công trình nút giao này. Công nhân, kỹ sư cùng máy móc thiết bị làm việc liên tục, tổ chức thi công xuyên dịp Tết Dương lịch nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại của dự án nút giao An Phú.

tp-an-phu-55.jpg
Không khí lao động khẩn trương ở nút giao thông An Phú trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
tp-an-phu-1.jpg
Trên công trường, đội ngũ công nhân, kỹ sư vẫn tất bật thi công.
tp-an-phu-3.jpg
tp-an-phu-6.jpg
Theo kế hoạch, đến ngày 30/6/2026, dự án sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Riêng hạng mục hầm chui HC1-02 dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 1/2026. Toàn bộ dự án nút giao An Phú được đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ vào tháng 9/2026.

Ban Giao thông TPHCM cho biết việc tổ chức thi công xuyên Tết nhằm bù lại các mốc tiến độ đã bị ảnh hưởng trước đó, đồng thời bảo đảm sớm hoàn thiện nút giao trọng điểm này. Khi hoàn thành, nút giao An Phú sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải tỏa ùn tắc, đáp ứng nhu cầu giao thông khu vực phía Đông TPHCM.

Hữu Huy - Ngô Tùng
#TPHCM #giao thông #dự án trọng điểm #Vành đai 3 #nút giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục