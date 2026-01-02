Thi công xuyên Tết tại các dự án trọng điểm TPHCM

TPO - Trong khi nhiều người dân nghỉ ngơi, vui đón năm mới, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của TPHCM vẫn duy trì thi công xuyên suốt, với hàng nghìn công nhân, kỹ sư làm việc 24/24h để đảm bảo tiến độ các dự án quan trọng.

Theo Ban Giao thông TPHCM, trong ngày đầu năm mới cũng như suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch, hầu hết các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố không tạm dừng thi công. Các nhà thầu đã chủ động bố trí lực lượng, tăng ca, tăng kíp và huy động thêm nhân sự nhằm tận dụng tối đa “thời gian vàng” đẩy nhanh tiến độ.

Ghi nhận tại công trường dự án Vành đai 3 TPHCM - công trình hạ tầng trọng điểm cấp quốc gia - không khí lao động diễn ra khẩn trương ngay trong những ngày đầu năm. Hơn 1.500 công nhân, kỹ sư vẫn bám trụ công trường, triển khai thi công trên hơn 200 mũi thi công liên tục, không nghỉ Tết Dương lịch.

Công trường tuyến cầu cạn dài 14,7km phía Đông của dự án Vành đai 3 TPHCM trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Ngô Tùng.

Ngay sau khi đoạn tuyến cầu cạn dài 14,7 km của dự án Vành đai 3 TPHCM (qua địa bàn TP Thủ Đức cũ) được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, các đơn vị thi công đã lập tức triển khai các hạng mục hoàn thiện như lắp đặt lan can, tổ chức hệ thống vận chuyển thảm nhựa mặt đường. Theo kế hoạch, công tác thảm nhựa sẽ được thực hiện từ ngày 15/1 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ thảm nhựa tuyến chính cầu cạn trước ngày 10/2.

Ông Bùi Văn Quân - Giám sát trưởng gói thầu XL1,2 thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM - cho biết, lực lượng thi công đang được huy động tối đa, làm việc xuyên ngày đêm để bảo đảm tiến độ.

Hiện nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành, các đơn vị tập trung triển khai những phần việc cuối cùng như chống thấm mặt cầu, rải bê tông nhựa và thi công tường chống ồn. Ảnh: Ngô Tùng.

Song song với đoạn tuyến chính cầu cạn dài 14,7 km phía Đông, đoạn tuyến phía Tây Vành đai 3 TPHCM dài 32,6 km, đi qua các địa bàn Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ), cũng đang được các đơn vị thi công tăng tốc triển khai. Mục tiêu đặt ra là thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 30/4 tới.

“Để đáp ứng tiến độ, các nhà thầu đang bám sát kế hoạch thi công theo từng tuần, từng tháng, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và phối hợp chặt chẽ giữa các bên nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh” - đại diện Ban Giao thông TPHCM thông tin.

Một góc công trường nút giao thông An Phú trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Tại dự án nút giao thông An Phú, nhánh cầu vượt N2 kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ đã được hoàn thành và thông xe phục vụ dịp cao điểm đi lại đầu năm mới.

Trong khi đó, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương tại công trình nút giao này. Công nhân, kỹ sư cùng máy móc thiết bị làm việc liên tục, tổ chức thi công xuyên dịp Tết Dương lịch nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại của dự án nút giao An Phú.

Không khí lao động khẩn trương ở nút giao thông An Phú trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Trên công trường, đội ngũ công nhân, kỹ sư vẫn tất bật thi công.

Theo kế hoạch, đến ngày 30/6/2026, dự án sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Riêng hạng mục hầm chui HC1-02 dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 1/2026. Toàn bộ dự án nút giao An Phú được đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ vào tháng 9/2026.

Ban Giao thông TPHCM cho biết việc tổ chức thi công xuyên Tết nhằm bù lại các mốc tiến độ đã bị ảnh hưởng trước đó, đồng thời bảo đảm sớm hoàn thiện nút giao trọng điểm này. Khi hoàn thành, nút giao An Phú sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải tỏa ùn tắc, đáp ứng nhu cầu giao thông khu vực phía Đông TPHCM.