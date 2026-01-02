Bộ Nội vụ thông tin về tiền lương, phụ cấp với cán bộ, công chức

TPO - Bộ Nội vụ cho biết đang cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công. Các nội dung này sẽ được trình Trung ương xem xét sau năm 2026.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của tỉnh Cao Bằng và TP. Đà Nẵng liên quan đến chính sách tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trước đó, các địa phương này kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ vừa có thông tin về chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh họa.

Cùng với đó, các địa phương đề nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu, nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến chế độ tiền lương, tiền thưởng và thu nhập đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trả lời kiến nghị, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ các kết luận số 186 và 195 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã báo cáo Đảng ủy Chính phủ để trình Bộ Chính trị đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo Bộ Nội vụ, đề án này bao gồm nội dung điều chỉnh tiền lương, phụ cấp nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, thực hiện kết luận số 206 của Bộ Chính trị về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung về chế độ tiền lương, phụ cấp, dự kiến triển khai từ năm 2026.

Về cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ cho biết Nghị quyết số 27 của Trung ương đã quy định rõ nhiều nội dung quan trọng, trong đó xác định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới, mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ xác định mức lương trong hệ thống bảng lương.

Từ năm 2024, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về việc triển khai 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh không ít vướng mắc, bất cập.

Trước thực tế đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 83; Quốc hội ban hành Nghị quyết số 142; Chính phủ ban hành Nghị định số 73 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, thời gian qua, các vấn đề liên quan đến chính sách tiền lương, phụ cấp luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm.

Tại Kết luận số 83, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 27. Trong đó, yêu cầu phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công.

Các nội dung này sẽ được trình Trung ương xem xét sau năm 2026, thời điểm Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội XIV thông qua, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới, điều kiện kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại kết luận 83 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương.