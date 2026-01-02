Động thái bất ngờ của Mỹ về thuế nhập khẩu gỗ, có Việt Nam

TPO - Mỹ vừa quyết định lùi thời điểm tăng thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm gỗ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962. Động thái này giúp các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, trong đó có Việt Nam, tránh được cú sốc chi phí ngay từ đầu năm 2026 và có thêm dư địa ổn định đơn hàng trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều bất định.

Theo thông tin từ Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài - Bộ Công Thương, ngày 31/12/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ nhập khẩu vào Mỹ.

Việc tăng thuế đối với một số mặt hàng gỗ thành phẩm như ghế bọc nệm, tủ bếp và tủ nhà tắm được lùi từ ngày 1/1/2026 sang 1/1/2027.

Trước đó, theo Tuyên bố 10976 ban hành tháng 9/2025, các sản phẩm gỗ đang chịu mức thuế 10% đối với gỗ nguyên liệu và 25% đối với các sản phẩm chế biến sâu, dự kiến tăng mạnh từ đầu năm 2026 lên 30% và 50%. Việc hoãn tăng thuế đồng nghĩa các mức thuế hiện hành tiếp tục được duy trì trong năm 2026, qua đó giảm áp lực chi phí và rủi ro đứt gãy đơn hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu

Phía Mỹ cho biết quyết định này nhằm tạo dư địa cho các cuộc đàm phán thương mại đang triển khai, đồng thời phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh kinh tế và ổn định chuỗi cung ứng. Đáng chú ý, mức thuế trong tương lai sẽ phụ thuộc trực tiếp vào kết quả đàm phán, cho thấy thuế quan tiếp tục được sử dụng như một công cụ thương lượng chiến lược, chứ không đơn thuần là biện pháp bảo hộ.

Mỹ hoãn tăng thuế giúp các doanh nghiệp gỗ Việt giảm áp lực ngay từ đầu năm.

Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài nhấn mạnh, cần nhìn đúng bản chất đây không phải là hoãn áp thuế mà chỉ là hoãn tăng thuế. Các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Mỹ vẫn chịu thuế theo Mục 232 ở mức 10% và 25%. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường Mỹ vẫn là đầu ra then chốt của ngành gỗ Việt Nam, quyết định này mang ý nghĩa thực chất.

Theo ước tính của các cơ quan quản lý và hiệp hội ngành hàng, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Mỹ năm 2025 đạt khoảng 8-9 tỷ USD, chiếm trên một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất, quyết định nhịp sản xuất và đơn hàng của hàng nghìn doanh nghiệp gỗ Việt. Việc tránh được cú sốc thuế ngay từ đầu năm giúp doanh nghiệp duy trì giá bán, giữ thị phần và có thêm thời gian điều chỉnh chiến lược sản xuất - thị trường.

Việc hoãn tăng thuế theo Mục 232 hoàn toàn không liên quan đến các phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế đối ứng. Thuế theo Mục 232 được ban hành trên cơ sở an ninh quốc gia và thuộc thẩm quyền hành pháp, tách biệt về pháp lý và cơ chế vận hành so với các biện pháp thuế đối ứng theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA). Do đó, dù có bất kỳ điều chỉnh tư pháp nào liên quan đến thuế đối ứng, các mức thuế gỗ theo Mục 232 vẫn tiếp tục có hiệu lực độc lập.

Trong trung hạn, rủi ro vẫn hiện hữu khi Mỹ đang mở rộng điều tra và áp dụng Mục 232 đối với nhiều nhóm hàng nhập khẩu khác. Với ngành gỗ Việt Nam, năm 2026 được nhìn nhận là giai đoạn “tạm ổn nhưng chưa an toàn”, đòi hỏi doanh nghiệp theo dõi sát chính sách, chủ động đối thoại với phía Mỹ và chuẩn bị các kịch bản ứng phó dài hạn.