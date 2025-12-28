Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Ngôi nhà 200m2 với lưới gỗ truyền thống tạo dấu ấn riêng

Lâm Thuỳ Dương

TPO - Ngôi nhà 200m2 dành cho gia đình 4 người không tìm cách gây ấn tượng bằng hình khối hay công nghệ, mà chọn cách định hình bản sắc bằng một chi tiết tưởng chừng nhỏ bé: lưới gỗ chạm khắc truyền thống. Chính chi tiết này đã trở thành “xương sống” của toàn bộ thiết kế, kết nối không gian, ánh sáng, cảm xúc và con người trong một chỉnh thể hài hòa, sâu lắng.

Xuyên suốt dự án là hệ lưới gỗ muxarabi chạy dọc hành lang, cầu thang và phòng khách, đóng vai trò như sợi chỉ đỏ thị giác nối kết hai tầng. Những tấm lưới gỗ vốn được biết đến là yếu tố kiến trúc đặc trưng của Trung Đông, có khả năng chắn nắng, điều tiết ánh sáng và thông gió hiệu quả.

nha-200m2-dinh-hinh-ban-sac-tu-luoi-go-cham-khac-thiet-ke-do-ni-dong-giay-cho-tung-thanh-vien-5.jpg

Khi được đặt vào không gian sống đương đại, chúng không chỉ giữ nguyên giá trị công năng mà còn mang đến vẻ đẹp thủ công ấm áp, sang trọng, tạo nên một bản sắc rất riêng cho tổ ấm. Chất liệu gỗ, với sắc độ sáng, kết hợp cùng đá travertine và các gam trung tính, hình thành bảng màu chủ đạo cho toàn bộ công trình, mang đến cảm giác gần gũi, tinh tế, đúng với mong muốn của gia chủ – những người yêu thích sự kết nối, giao lưu và những không gian sống giàu cảm xúc.

nha-200m2-dinh-hinh-ban-sac-tu-luoi-go-cham-khac-thiet-ke-do-ni-dong-giay-cho-tung-thanh-vien-4.jpg
nha-200m2-dinh-hinh-ban-sac-tu-luoi-go-cham-khac-thiet-ke-do-ni-dong-giay-cho-tung-thanh-vien-6.jpg

Ngôi nhà được tổ chức theo tinh thần không gian mở, đặc biệt tại tầng trệt, nơi phòng khách, bếp và khu ăn uống được thiết kế liên thông, liền mạch. Kiến trúc sư đã chủ động xóa bỏ những vách ngăn không cần thiết, thay vào đó là hệ cửa kính trượt lớn tại khu vực ăn uống, mở hoàn toàn ra khu vườn xanh bên ngoài.

nha-200m2-dinh-hinh-ban-sac-tu-luoi-go-cham-khac-thiet-ke-do-ni-dong-giay-cho-tung-thanh-vien-2.jpg

Ở trung tâm ngôi nhà, cầu thang được thiết kế như một tác phẩm điêu khắc không gian với khung kính trong suốt, tay vịn gỗ sáng và các bề mặt hoàn thiện liền mạch. Lan can kính giúp không gian luôn thông thoáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh khiết. Hệ cửa ẩn và các chi tiết nội thất tối giản tiếp tục củng cố ngôn ngữ thiết kế hiện đại, nhưng không hề lạnh lẽo, bởi sự hiện diện xuyên suốt của gỗ và ánh sáng tự nhiên đã làm mềm mọi đường nét.

Ranh giới trong – ngoài gần như bị xóa nhòa, ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp các không gian, trong khi hàng rào cây xanh vừa đảm nhiệm vai trò che chắn, vừa trở thành phông nền cảnh quan sống động, góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm sống mỗi ngày.

nha-200m2-dinh-hinh-ban-sac-tu-luoi-go-cham-khac-thiet-ke-do-ni-dong-giay-cho-tung-thanh-vien-1.jpg
nha-200m2-dinh-hinh-ban-sac-tu-luoi-go-cham-khac-thiet-ke-do-ni-dong-giay-cho-tung-thanh-vien-7.jpg

Nếu tầng trệt là không gian của kết nối, giao lưu và sinh hoạt chung, thì tầng trên là thế giới riêng được “đo ni đóng giày” cho từng thành viên. Phòng bé gái sử dụng bảng màu xanh lá, xanh dương dịu nhẹ, điểm xuyết các gam ấm, gợi cảm giác như một khu vườn nhỏ. Mảng tường vẽ hoa lá, đèn trang trí mềm mại, kệ tủ cao kịch trần với những đường cong uyển chuyển và gương tròn tạo nên không gian nữ tính, trong trẻo, đầy cảm xúc.

nha-200m2-dinh-hinh-ban-sac-tu-luoi-go-cham-khac-thiet-ke-do-ni-dong-giay-cho-tung-thanh-vien-9.jpg
nha-200m2-dinh-hinh-ban-sac-tu-luoi-go-cham-khac-thiet-ke-do-ni-dong-giay-cho-tung-thanh-vien-11.jpg

Phòng bé trai mang chủ đề hàng hải, rộng rãi và tràn ngập ánh sáng, kết nối trực tiếp với sân thượng, mở ra một không gian linh hoạt cho học tập, đọc sách và vui chơi. Nội thất được bo tròn, không góc cạnh, đảm bảo sự an toàn nhưng vẫn giữ được tính thẩm mỹ hiện đại.

nha-200m2-dinh-hinh-ban-sac-tu-luoi-go-cham-khac-thiet-ke-do-ni-dong-giay-cho-tung-thanh-vien-12.jpg
nha-200m2-dinh-hinh-ban-sac-tu-luoi-go-cham-khac-thiet-ke-do-ni-dong-giay-cho-tung-thanh-vien-13.jpg
nha-200m2-dinh-hinh-ban-sac-tu-luoi-go-cham-khac-thiet-ke-do-ni-dong-giay-cho-tung-thanh-vien-14.jpg

Phòng ngủ bố mẹ quay về với tinh thần mộc mạc và tự nhiên, sử dụng rèm vải lanh, vải nỉ, gỗ sáng và gam be chủ đạo. Mảng tường đầu giường ốp gỗ mang lại cảm giác ấm áp, bao bọc. Phòng thay đồ được bố trí khoa học với hệ tủ kính khung nhôm, tối ưu công năng sử dụng. Phòng tắm riêng ốp đá marble vân vàng nhạt, kết hợp chất liệu kim loại đồng ở vòi rửa và vòi sen, tạo nên vẻ sang trọng tinh tế, trong khi phòng tắm chung trẻ trung với gạch terrazzo, gạch ốp dọc và gương tròn LED âm, mang hơi thở đương đại rõ nét.

nha-200m2-dinh-hinh-ban-sac-tu-luoi-go-cham-khac-thiet-ke-do-ni-dong-giay-cho-tung-thanh-vien-15.jpg
nha-200m2-dinh-hinh-ban-sac-tu-luoi-go-cham-khac-thiet-ke-do-ni-dong-giay-cho-tung-thanh-vien-16.jpg
nha-200m2-dinh-hinh-ban-sac-tu-luoi-go-cham-khac-thiet-ke-do-ni-dong-giay-cho-tung-thanh-vien-20.jpg
z7366959905818-6239a812129ecb5711228314962fd155.jpg

Trong toàn bộ quá trình thiết kế và hoàn thiện, mọi quyết định đều hướng đến sự dễ chịu, hài hòa giữa công năng, thẩm mỹ và cảm xúc sống. Không có chi tiết nào là ngẫu nhiên; mỗi vật liệu, mỗi đường nét đều bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt, nhu cầu kết nối và khát vọng sống gần thiên nhiên của gia chủ.

z7366959958363-677b2eb455fef018028f679d6ce059c9.jpg
Lâm Thuỳ Dương
Paula Aveiro Arquitetos
#kiến trúc #ngôi nhà #thiết kế #gỗ #mẫu nhà #nhà ở

