Khoảng 200 dự án BĐS ở Cần Thơ chờ bứt phá

TPO - Năm 2025 được đánh giá đã tạo “bản lề” cho thị trường bất động sản Việt Nam, Cần Thơ cũng nổi lên thành điểm sáng của vùng nhờ sự cải thiện đồng bộ về thể chế, hạ tầng và niềm tin thị trường. Trong năm qua, toàn thành phố phát sinh khoảng 6.000 giao dịch đất nền, 800 căn nhà ở riêng lẻ và 40 căn hộ chung cư, với tổng giá trị giao dịch ước đạt 5.700 tỷ đồng.

Thông tin trên được đưa ra tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ. Báo cáo tại đại hội cho thấy những 'tia sáng' cho thị trường bất động sản, khi các luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản được sửa đổi có hiệu lực, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài, tạo nền tảng để thị trường vận hành minh bạch, ổn định và bền vững hơn. Cùng với nền kinh tế đất nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao và ổn định, hạ tầng được đầu tư lớn (riêng khu vực ĐBSCL hiện có 9 dự án giao thông trọng điểm quốc gia đang triển khai, với tổng vốn đầu tư khoảng 106.000 tỷ đồng)...

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ đã tham gia tích cực công tác tư vấn, phản biện chính sách, làm cầu nối phản ánh khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến chính quyền. Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hiệp hội đặt mục tiêu nâng cao vai trò phản biện chính sách và kết nối đầu tư, tăng cường đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, hoàn thiện quy hoạch.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, bước sang năm 2026, thị trường bất động sản thành phố đứng trước nhiều cơ hội mới, khi hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của chính quyền.

Đối với nhà ở xã hội, theo bà Điệp, Cần Thơ đang triển khai 12 dự án, trong đó 3 dự án đã hoàn thành, 9 dự án đang thực hiện. Riêng năm 2025, Cần Thơ đã hoàn thành 1.550 căn nhà ở xã hội, vượt 10% chỉ tiêu Thủ tướng giao.

Năm 2026, bà Điệp cho biết, TP. Cần Thơ xác định tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn của dự án bất động sản; chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, môi giới để ngăn chặn tình trạng “găm hàng”, “thổi giá”. Thành phố cũng ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 16.900 căn nhà ở xã hội.