Giá đất mới tại TPHCM cao nhất 687 triệu đồng/m2

TPO - Đối với giá đất ở, tại địa khu vực TPHCM cũ (khu vực 1), giá cao nhất là 687,2 triệu đồng/m2, áp dụng cho các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi; mức giá thấp nhất là 2,3 triệu đồng/m2 (khu dân cư Thiềng Liềng, thuộc huyện Cần Giờ cũ). Trong khi đó, đường Trần Bình Trọng có mức điều chỉnh tăng cao nhất, gấp 1,65 lần so với giá cũ.

Tại Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) ngày 26/12, HĐND TPHCM khóa X đã quyết định thông qua dự thảo nghị quyết về bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo nghị quyết, giá đất nông nghiệp trồng cây hằng năm cao nhất 1,2 triệu đồng/m2, thấp nhất là 300.000 đồng/m2. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cao nhất gần 1,5 triệu đồng/m2, thấp nhất 370.000 đồng/m2.

Các đại biểu HĐND TPHCM bày tỏ sự quan tâm lớn với việc xây dựng bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1/1/2026 tới trên địa bàn. Ảnh: Ngô Tùng

UBND TPHCM đề xuất giữ nguyên giá đất nông nghiệp như dự thảo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố lấy ý kiến nhân dân, không giảm mạnh so với tờ trình đã gửi HĐND thành phố trước đó. Theo UBND TPHCM, đề xuất chỉnh sửa này nhằm bổ sung giải trình, tiếp thu của UBND thành phố sau buổi thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố đối về ban hành nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu.

Điều này cũng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người sử dụng đất, nhằm ổn định đời sống người dân tại từng địa bàn phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố vừa mới sáp nhập.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về bảng giá đất mới. Ảnh: Ngô Tùng

Tại khu vực Bình Dương cũ (khu vực 2), mức giá đất ở cao nhất là 89,6 triệu đồng/m2 (đường Bác Sĩ Yersin, đường Bạch Đằng). Giá thấp nhất là 1,3 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, tại khu vực này có tuyến đường có hệ số tăng cao nhất lên tới hơn 8 lần so với bảng giá hiện hành (đường ĐH.505).

Tại địa bàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (khu vực 3), giá đất ở cao nhất là hơn 49,4 triệu đồng/m2 (đường Thùy Vân) và thấp nhất là hơn 1,8 triệu đồng/m2.

Đối với đất thương mại, dịch vụ, khu vực 1 cũng có mức rất cao với mức cao nhất 573,6 triệu đồng/m2 tại các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi.

Tại khu vực 2, giá cao nhất cho loại đất này là 53,8 triệu đồng/m2 và tại khu vực 3 là hơn 89,6 triệu đồng/m2 (đường Thùy Vân).

Trước khi thông qua, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự quan tâm lớn đối với các nội dung được quy định trong dự thảo bảng giá đất trên địa bàn thành phố được áp dụng từ 1/1/2026.

Chuyển tải ý kiến cử tri, đại biểu Trần Quang Thắng cho biết người dân đặt nhiều câu hỏi so sánh việc bảng giá đất mới khác gì so với bảng giá đất hiện hành và sẽ ảnh hưởng ra sao đến các giao dịch nhà đất cũng như các nghĩa vụ tài chính có liên quan.