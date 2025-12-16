Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Tin mới về bảng giá đất TPHCM sẽ áp dụng vào đầu năm 2026

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hội đồng bảng giá đất TPHCM đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phối hợp tổ chức thực hiện định giá đất rà soát, bổ sung phương pháp thu nhập để xác định giá đất nông nghiệp, làm cơ sở kiểm tra đối chiếu, đề xuất theo quy định.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Chủ tịch Hội đồng bảng giá đất TPHCM vừa ký báo cáo số 315 về việc thẩm định bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, Hội đồng bảng giá đất TPHCM thống nhất theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tại tờ trình số 14477 và công văn số 15055 về thẩm định bảng giá các loại đất lần đầu và áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Hội đồng bảng giá đất TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM căn cứ quy định pháp luật, ý kiến của các thành viên Hội đồng bảng giá đất TPHCM, UBND xã, phường, đặc khu để hoàn thiện kết quả dự thảo bảng giá đất, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục để báo cáo UBND TPHCM trình HĐND TPHCM xem xét, quyết định.

Báo cáo cũng ghi nhận nhiều nội dung góp ý, phản biện từ các tổ chức, sở ngành, chuyên gia… đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM giải trình, tiếp thu, hoàn thiện cho dự thảo.

Theo Hội đồng bảng giá đất TPHCM, khi xây dựng bảng giá đất được tuân thủ theo các nguyên tắc. Cụ thể, phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường; tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất. Bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá đất, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

1.jpg
Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM thực hiện thu thập thông tin giá đất từ cơ sở dữ liệu giá, giá đất chuyển nhượng thị trường, tiếp thu ý kiến của các địa phương.

Đối với đất ở, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM thực hiện thu thập thông tin giá đất từ cơ sở dữ liệu giá, giá đất chuyển nhượng thị trường, tiếp thu ý kiến của các địa phương và căn cứ tình hình kinh tế xã hội thực tiễn của TPHCM để đề xuất bảng giá đất đối với đất ở phù hợp với từng phường, xã, đặc khu. Đồng thời, đã thực hiện rà soát, cân đối các mức giá đối với các vị trí giáp ranh giữa các địa bàn và các đoạn đường, tuyến đường trên cùng một địa bàn.

Đối với đất thương mại, dịch vụ, tại tờ trình số 14477, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM xây dựng bảng giá đất đối với đất thương mại, dịch vụ trên cơ sở đánh giá đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng khu vực để đề xuất mức giá cho từng khu vực, vị trí là phù hợp.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã đánh giá đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng khu vực để đề xuất giá đất đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là phù hợp.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã đề xuất giá đất đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ thuộc loại hình sử dụng đất đặc thù có mật độ xây dựng thấp, hệ số sử dụng đất thấp là phù hợp.

Đối với đất nông nghiệp, tại tờ trình số 14477, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM xây dựng bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trên cơ sở đánh giá đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng khu vực để đề xuất mức giá cho từng khu vực, vị trí là phù hợp.

Điều này cũng không ảnh hưởng đến trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì khi đó người bị thu hồi đất sẽ được xác định giá đất cụ thể theo giá thị trường để tính bồi thường. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã xây dựng bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao theo hướng giữ nguyên như mức thu hiện hành là phù hợp.

Tại cuộc họp mới đây, Hội đồng bảng giá đất TPHCM đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phối hợp tổ chức thực hiện định giá đất rà soát, bổ sung phương pháp thu nhập để xác định giá đất nông nghiệp, làm cơ sở kiểm tra đối chiếu, đề xuất theo quy định.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có công văn số 15055 giải trình, lý do không áp dụng phương pháp thu nhập theo Điều 5 Nghị định số 71 để đề xuất giá đất nông nghiệp do đất nông nghiệp nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM không còn thuần túy làm nông nghiệp nên không mang lại hiệu quả hoặc mang lại thu nhập rất thấp từ việc canh tác đất nông nghiệp, ngoại trừ các khu vực được quy hoạch là đất nông nghiệp, đất nông nghiệp dự trữ.

Vì vậy, việc áp dụng phương pháp thu nhập không phản ánh được đầy đủ giá trị thị trường. Về vấn đề này, Hội đồng bảng giá đất TPHCM thống nhất nội dung tiếp thu, giải trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Duy Quang
#bảng giá đất TPHCM #bảng giá đất #áp dụng vào đầu năm 2026 #Hội đồng bảng giá đất TPHCM #Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM #định giá đất rà soát #bổ sung phương pháp thu nhập #giá đất nông nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục