Chủ tịch TPHCM nói về bảng giá đất mới 'khoan sức dân'

Thảo luận tại Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM khóa X, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự quan tâm lớn đối với các nội dung trình tại kỳ họp, đặc biệt là bảng giá đất trên địa bàn thành phố được áp dụng từ 1/1/2026.

Chuyển tải ý kiến cử tri, đại biểu Trần Quang Thắng cho biết người dân đặt nhiều câu hỏi so sánh việc bảng giá đất mới khác gì so với bảng giá đất hiện hành và sẽ ảnh hưởng ra sao đến các giao dịch nhà đất cũng như các nghĩa vụ tài chính có liên quan.

Trao đổi làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, bảng giá đất là vấn đề cực kỳ quan trọng và hệ trọng, liên quan đến tất cả mọi người, tác động đến nhiều vấn đề. Mặt khác, theo quy định pháp luật, kể từ ngày 1/1/2026 tới, thành phố phải công bố bảng giá đất để làm căn cứ cho người dân thực hiện các nghĩa vụ tài chính cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại kỳ họp cuối năm. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong quá trình xây dựng bảng giá đất lần này, lãnh đạo thành phố rất băn khoăn. Trước đó, một số doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý cũng đã gặp gỡ, trao đổi và bày tỏ lo lắng, mong muốn làm sao giữ sự hài hòa lợi ích giữa “ba nhà”: Người dân, doanh nghiệp và nhà nước. “Nếu ban hành ra mà nghiêng về bên nào thì sẽ tạo ra cơn sóng ngầm thì không được, không tốt cho thành phố chúng ta", ông Được nói. Theo ông, nếu ban hành bảng giá mà không có sự đồng thuận của người dân hay doanh nghiệp thì không được. Cho nên UBND và HĐND TPHCM cũng như các sở ngành đã bàn thảo rất kỹ lưỡng trước khi thông qua hôm nay để làm sao hài hòa giữa “3 nhà”. Ông cho rằng, người làm ra bảng giá và người thông qua bảng giá đất mới chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng khẳng định, quan điểm của lãnh đạo thành phố là vừa đảm bảo hài hòa lợi ích của “3 nhà” và đặc biệt là không gây xáo trộn, giữ bình ổn, trừ những khu vực có giá cao đột biến do đầu tư hạ tầng mới, do quy hoạch hoặc phát sinh hạ tầng, cơ sở mới hoặc các khu vực có dự án, yếu tố quy hoạch.

Bên cạnh đó, bảng giá đất mới cũng hướng tới việc khắc phục những hạn chế trước đây, đặc biệt là tại các vùng giáp ranh giữa các địa phương và vấn đề đất nông nghiệp nằm xen cài trong các khu đô thị. Một yếu tố quan trọng khác nữa là phải đồng bộ giữa 3 khu vực sau sáp nhập.

Ông Được cũng cho rằng bảng giá lần này “vì dân” hơn. Bảng giá lần này, theo ông, có tính đến nghĩa vụ của người dân đối với nhà nước thấp hơn, đồng nghĩa là người dân có lợi hơn.

Mặt khác, lần này bảng giá cũng quy định hệ số. Khi đền bù, lấy bảng giá này nhân với hệ số đảm bảo sát với thị trường. Khi đó, mỗi dự án thực hiện đều có khảo sát, có hội đồng thẩm định, từng thửa đất, từng m2 đất, từng loại đất đều quy đinh giá cụ thể bao nhiêu nhằm đảm bảo phù hợp với thị trường để người dân không thiệt thòi.

Ông Được cho biết, Thành phố đã thuê đơn vị tư vấn nhiều kinh nghiệm xây dựng, làm nên bảng giá đất mới, đảm bảo các nguyên tắc trên.

“Bảng giá này tất nhiên không thể nào tuyệt đối cả và sẽ biến động theo thời gian, cũng như không thể cùng lúc hoàn thiện được hết. Trong quá trình vận hành, áp dụng, chỗ nào chưa phù hợp, chúng ta tiếp tục điều chỉnh. Bảng giá được làm rất công phu, rất “khoan sức dân”, không hẹp hòi với người dân, đồng thời cũng đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước - doanh nghiệp”, ông Được đánh giá.