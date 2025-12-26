Chuyên gia phân tích xu hướng BĐS khu Nam trong bối cảnh “TPHCM mới”

Thị trường bất động sản đã bước qua giai đoạn mua bán bằng “kỳ vọng tăng giá”. Theo TS. Đinh Thế Hiển, nhu cầu ở thực trở thành lực cầu dẫn dắt, mở ra dư địa rõ nét cho các khu vực như phía Nam TPHCM mới - nơi hội tụ hạ tầng, nguồn cung và cầu lớn.

Khu Nam TP.HCM vươn lên từ lực cầu ở thực

Góp mặt tại hội thảo trong khuôn khổ sự kiện Nam Long Journey 2025, TS. Đinh Thế Hiển -chuyên gia kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế Ứng dụng - nhận định ở góc độ nguồn cung, thị trường nhà ở TPHCM đang phân hóa rõ rệt thành hai bài toán. Thứ nhất là nhà ở xã hội, do Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, nhằm giải quyết nhu cầu cho công nhân và lao động thu nhập thấp.

Thứ hai là bài toán lớn hơn - giải quyết nhà ở cho người dân đô thị TPHCM, bằng cách tăng nguồn cung sản phẩm có giá hợp lý nhưng phải đảm bảo chất lượng sống và khả năng an cư dài hạn. TS. Đinh Thế Hiển gọi đây là “bài toán lớn” bởi ông đánh giá giá căn hộ TPHCM tiếp tục tăng 8-10% trong giai đoạn 2026-2027 do nguồn cung hạn chế, quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp. Điều này buộc nhu cầu ở thực dịch chuyển ra đô thị vệ tinh, khu vực có dư địa phát triển và mặt bằng giá đang duy trì ở mức dễ tiếp cận hơn.

Là một trong những dự án nổi bật tại khu Nam Sài Gòn, khu đô thị tích hợp Mizuki Park có vị trí đắc địa trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, mang đến không gian sống chất lượng.

Trong bối cảnh đó, khu Nam mở rộng - đặc biệt trục Nguyễn Văn Linh - được TS. Đinh Thế Hiển đánh giá đang chuyển mình từ “vùng trũng về giá” sang khu vực phát triển bền vững, dựa trên cầu ở thực. Sự chuyển dịch này đến từ ba động lực cốt lõi: hệ thống hạ tầng giao thông dần về đích trong giai đoạn 2025-2027; nguồn cung được kiểm soát, không bùng nổ ồ ạt; cầu ở thực lẫn nhu cầu thuê lớn, gắn với quá trình mở rộng không gian đô thị TP.HCM.

Dẫn chứng cụ thể, chuyên gia nhấn mạnh loạt dự án giao thông trọng điểm đồng loạt triển khai và về đích tại khu Nam, với tâm điểm là hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đã hoàn thành trong năm 2025, cùng Vành đai 3 và Quốc lộ 50 mở rộng đang tăng tốc thi công về đích. Ngoài ra có cầu Nguyễn Khoái (khởi công quý IV/2025) và cầu Thủ Thiêm 4 (khởi công quý IV/2026).

Khu đô thị tại khu Nam trở thành “điểm sáng” trong bức tranh mở rộng của TPHCM mới.

Từ các yếu tố trên, TS. Đinh Thế Hiển dự báo biên độ tăng giá bất động sản khu Nam trong giai đoạn 2026-2030 vào khoảng 4-8%/năm - mức tăng ổn định, phù hợp với người mua an cư và tích lũy tài sản dài hạn.

Trellia Cove và cách Nam Long đáp ứng nhu cầu ở thực

Trong bức tranh khu Nam đang tái định vị, TS. Đinh Thế Hiển nhận định đô thị tích hợp Mizuki Park do Nam Long và đối tác Nhật Bản phát triển là “lựa chọn tốt cho nhu cầu ở và đầu tư”, nhờ sở hữu loạt ưu thế như môi trường sống “all-in-one”, di chuyển đến văn phòng làm việc thuận lợi, thanh khoản cho thuê tốt… Trong đó, Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng của khu đô thị đáng sống Top 10 Việt Nam - vừa chính thức mở bán tháng 12/2025 đã thu hút đông đảo khách hàng quan tâm vì giải quyết trực diện bài toán của người mua ở thực.

Tại khu đô thị đáng sống Mizuki Park, hơn 4.000 cư dân đang từng ngày kiến tạo cộng đồng văn minh và giàu bản sắc, gắn kết qua chuỗi hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Trên quỹ đất 8.000m², Trellia Cove được quy hoạch theo mô hình compound với 817 căn hộ và 24 nhà phố liền kề. Hệ thống an ninh đa lớp kết hợp cùng cảnh quan thủy - mộc dịu mát mang đến một không gian sống riêng tư, an yên và hiếm có giữa lòng đô thị. Dự án cũng nổi bật với tầm nhìn hai mặt hướng thủy: một mặt ôm trọn kênh đào cảnh quan xanh mát, mặt còn lại hướng đến rạch Bà Lào mang đến không gian sống khoáng đạt cho đa thế hệ cư dân.

Cộng hưởng với lợi thế về không gian sống của một đô thị hiện hữu, Trellia Cove còn gia tăng sức hút với chính sách bán hàng hấp dẫn trong tháng 12. Khách hàng được hưởng ưu đãi lên đến 5%, thanh toán 50% đến khi nhận nhà (Quý 2/2027) giúp giảm áp lực dòng tiền dài hạn. Bên cạnh đó, còn có chính sách ưu đãi miễn phí quản lý 24 tháng, hỗ trợ tài chính lên đến 27 tháng, giúp cư dân mới tiết kiệm chi phí ban đầu khi chuyển vào sinh sống.

Trellia Cove ghi nhận tỷ lệ hấp thu ấn tượng ngay phiên mở bán đầu tiên.

Sở hữu nhiều ưu thế, Trellia Cove ghi nhận tỷ lệ hấp thu ấn tượng ngay tại sự kiện mở bán đầu tiên. “Khu đô thị mang lại cảm giác rất khác: gần trung tâm nhưng vẫn xanh mát, không ngột ngạt”, anh Nguyễn Quang Trung (Hà Nội) đặc biệt ấn tượng với không gian và vị trí kết nối thuận tiện của Trellia Cove.

Trải nghiệm thực tế tại khu đô thị đã hiện hữu cũng thuyết phục nhiều gia đình trẻ, trong đó có vợ chồng anh Dũng (quận 2 cũ, TP.HCM). “Gia đình quyết định chọn Trellia Cove vì chỉ khoảng 1,5 năm nữa là có thể bắt đầu tổ ấm mới tại đây. Trên hết, chúng tôi tin tưởng vào tiến độ thi công và yên tâm với tiêu chí nhà giao thì sổ liền tay - yếu tố mà Nam Long luôn uy tín trên thị trường”, anh phân tích.

Với hệ tiện ích đa lớp và không gian sống sinh thái, Trellia Cove tại Mizuki Park đang trở thành điểm đến an cư của thế hệ thành đạt năng động, gia đình trẻ.

Ở thời điểm thị trường đang ưu tiên giá trị thực và biên độ tăng trưởng bền vững, Trellia Cove nổi lên như lựa chọn “đi trước một nhịp” tại Nam Sài Gòn. Tín hiệu hấp thụ tích cực ngay trong giai đoạn mở bán cho thấy niềm tin của người mua đối với phân khu compound cuối cùng của Mizuki Park - một đô thị đáng sống với cộng đồng 4.000 cư dân giàu bản sắc.