'Không gây xáo trộn tiền lương và các chế độ khác với đội ngũ viên chức'

TPO - Trước băn khoăn về thời gian hoàn thành việc bố trí và xếp lương theo vị trí việc làm, Bộ trưởng Nội vụ nêu rõ, Chính phủ sẽ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện luật, trong đó xác định rõ thời điểm các bộ quản lý chuyên ngành phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên cơ sở danh mục vị trí việc làm.

Cân nhắc thời điểm xếp lương theo vị trí việc làm

Với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, chiều 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Viên chức (sửa đổi).

Liên quan đến đổi mới tuyển dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, nhiều ý kiến tán thành với quy định đổi mới việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm. Các ý kiến này cho rằng, việc đổi mới theo định hướng của luật phù hợp với tinh thần, chủ trương của Đảng;

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ về tính khả thi, đặc biệt là quy định về thời điểm hoàn thành việc bố trí và xếp lương tương ứng theo vị trí việc làm trước 1/7/2027 do khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều bộ, ngành. Cũng có ý kiến đề nghị rút ngắn thời gian chuyển đổi quản lý theo vị trí việc làm trong vòng 12 tháng.

Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. (Ảnh minh họa)

Tiếp thu giải trình, Chính phủ nhấn mạnh, việc đổi mới cơ chế quản lý viên chức theo vị trí việc làm nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng trong công tác cán bộ, tạo cơ chế quản lý đồng bộ với việc quản lý cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm cắt giảm tối đa thủ tục hành chính không cần thiết trong quản lý, đồng thời giữ ổn định, không gây xáo trộn về tiền lương và các chế độ khác đối với đội ngũ viên chức.

Về thời gian hoàn thành việc bố trí và xếp lương theo vị trí việc làm, ông Bình nêu rõ, Chính phủ sẽ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện luật, trong đó xác định rõ thời điểm các bộ quản lý chuyên ngành phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên cơ sở danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm theo hướng dẫn chung của Chính phủ.

Theo đó, luật được Quốc hội thông qua quy định rõ việc thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

Cùng với đó là thực hiện phân cấp, phân quyền, bảo đảm quyền tự chủ toàn diện của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng và công khai cơ chế giải trình, giám sát của cơ quan, người có thẩm quyền trong công tác quản lý đội ngũ viên chức.

Đồng thời, luật cũng hướng tới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý viên chức; khuyến khích, bảo vệ viên chức đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thi tuyển và xét tuyển công khai

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, có ý kiến đề nghị quy định linh hoạt trong tuyển dụng, bổ sung hình thức xét tuyển đặc cách theo nhu cầu, đặc biệt đối với đối tượng là người nước ngoài, người có tài năng nổi bật, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ... đi kèm với trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị nghiên cứu bỏ quy định riêng biệt về hình thức tiếp nhận và tích hợp nội dung này vào hình thức xét tuyển. Theo đó, đối với các trường hợp đặc biệt như chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, việc tuyển dụng có thể thực hiện thông qua cơ chế xét tuyển đặc cách trên cơ sở tiêu chí, điều kiện cụ thể do Chính phủ quy định.

Tiếp thu giải trình ý kiến này, Chính phủ cho biết, dự thảo luật quy định cụ thể việc tuyển dụng thực hiện bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển công khai. Riêng hình thức xét tuyển được thực hiện với các đối tượng cụ thể.

Để bảo đảm đồng bộ với Luật Cán bộ, công chức, dự thảo luật quy định chung về hình thức xét tuyển. Đối tượng xét tuyển cụ thể giao Chính phủ quy định theo từng nhóm để bảo đảm phù hợp với thực tế từng giai đoạn, đồng thời tránh bỏ sót đối tượng.

Ngoài 2 hình thức tuyển dụng nêu trên, dự thảo luật cũng quy định việc tiếp nhận đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, người có kinh nghiệm phù hợp để thể chế hóa chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài.

Đối với các quy định về tiêu chí cụ thể, phương thức tổ chức thi tuyển, xét tuyển sẽ do Chính phủ quy định để bảo đảm phù hợp với từng ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động.

Đối với những người đang là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, công an nhân dân, tổ chức cơ yếu nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm sẽ thực hiện hình thức điều động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm không phát sinh thủ tục hành chính.

Luật được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.