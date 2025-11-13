Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ đánh giá, xếp loại viên chức dựa trên sự hài lòng của người dân

TPO - Tiếp thu, giải trình ý kiến về đánh giá, xếp loại viên chức, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình nói, sẽ chỉnh lý để quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công và sự hài lòng của người dân.

Sẽ có quy định đặc thù đối với nhà giáo

Ngày 13/11, tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Viên chức sửa đổi, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, ngay sau phiên họp này, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Về đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm theo ông, đây là nội dung nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, liên quan đến đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng viên chức, lấy vị trí việc làm là trung tâm để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: Như Ý

Bộ Nội vụ sẽ rà soát, chỉnh lý bảo đảm nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho viên chức trong hoạt động nghề nghiệp nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm tính minh bạch, không để tình trạng xung đột lợi ích và trục lợi chính sách”, ông Đỗ Thanh Bình khẳng định.

Tiếp thu ý kiến, Bộ Nội vụ sẽ rà soát các điều khoản quy định về căn cứ, nguyên tắc, phương thức tuyển dụng và các nội dung quy định về vị trí việc làm tại dự thảo luật.

Riêng về nội dung thẩm quyền tuyển dụng viên chức, theo ông Bình, tại kỳ họp này, Chính phủ cũng trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó có quy định thẩm quyền tuyển dụng đối với viên chức là nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

“Các quy định đặc thù đối với nhà giáo sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này”, ông Bình nói.

Đánh giá thường xuyên, liên tục, đa chiều

Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến cũng quan tâm đến vấn đề cho phép viên chức ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ thực hiện hoạt động nghề nghiệp với cơ quan, tổ chức khác ngoài đơn vị sự nghiệp đang công tác.

Theo Bộ trưởng, các đại biểu đã “thống nhất cao” với chủ trương cho phép viên chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để tạo cơ chế liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; đồng thời tạo điều kiện để viên chức tăng thu nhập chính đáng từ sức lao động của mình.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình lần đầu tiếp thu, giải trình từ khi nhậm chức. Ảnh Như Ý

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng quan tâm viên chức trước hết phải bảo đảm thực hiện tốt và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, có cơ chế cụ thể để tránh xung đột lợi ích, tránh lợi dụng chính sách làm ảnh hưởng đến tính minh bạch và ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị nơi công tác.

“Bộ Nội vụ sẽ rà soát, chỉnh lý bảo đảm nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho viên chức trong hoạt động nghề nghiệp nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm tính minh bạch, không để tình trạng xung đột lợi ích và trục lợi chính sách”, ông Bình khẳng định.

Cũng tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến quan tâm đến phương thức đánh giá, bảo đảm đánh giá phải thực chất trên nguyên tắc gắn với sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ; định lượng, khách quan, đa chiều.

Tiếp thu ý kiến, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, sẽ rà soát, chỉnh lý để quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công và sự hài lòng của người dân.

Cùng với đó sẽ ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức bảo đảm công khai, minh bạch trong đánh giá, quản lý và phát triển đội ngũ viên chức.