Xã hội

Google News

Tranh luận viên chức ‘chân trong, chân ngoài’, lo xung đột lợi ích

Luân Dũng
TPO - Sáng 13/11, thảo luận về Luật Viên chức (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đưa ra nhiều quan điểm khác nhau liên quan đến việc viên chức quản lý được phép ký hợp đồng làm việc bên ngoài.

Muốn làm việc ngoài thì nên nghỉ

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng), quy định viên chức được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học ngoài công lập... là quy định mở, giúp viên chức có thể phát huy năng lực, chuyên môn, đóng góp cho xã hội.

1311vc2.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Như Ý

Song, đại biểu đoàn Hải Phòng lưu ý, mở rộng quyền này cần siết chặt các quy định về cơ chế kiểm soát, phòng, chống tham nhũng. Bởi quy định này có thể tiềm ẩn một số nguy cơ như sự xung đột lợi ích giữa vị trí công tác trong khu vực công và khu vực tư.

“Cần có quy định không cho phép viên chức quản lý tham gia quản lý, điều hành các cơ sở kinh doanh, hoạt động tư nhân thuộc cùng lĩnh vực đang công tác”, bà Nguyễn Thị Việt Nga nói.

Cùng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đồng tình với quy định viên chức có quyền ký hợp đồng làm việc ngoài giờ. Tuy nhiên, đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, theo ông Phạm Văn Hòa, nếu được phép ký hợp đồng làm việc bên ngoài cùng ngành nghề thì sẽ không khách quan trong quản lý.

“Một người đang làm giám đốc đơn vị sự nghiệp, nhưng lại ký hợp đồng làm việc ở một đơn vị ngoài, cùng lĩnh vực, thậm chí cũng giữ vị trí quản lý, cũng làm giám đốc, như vậy là không khách quan”, đại biểu đoàn Đồng Tháp nói và đề nghị chỉ cho phép viên chức và cấp phó của người đứng đầu được ký hợp đồng làm việc ngoài nhiệm vụ chính. Còn người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thì không được phép.

“Nếu muốn làm thêm bên ngoài thì nên nghỉ, ra ngoài làm hẳn, chứ không thể vừa lãnh đạo trong cơ quan Nhà nước vừa làm giám đốc hoặc làm việc quản lý cho một đơn vị ngoài cùng ngành nghề; điều đó dễ dẫn đến xung đột lợi ích, tư lợi, ảnh hưởng đến công bằng trong quản lý”, đại biểu Phạm Văn Hòa cho hay.

"Cho cũng gần như không cho"

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TPHCM) băn khoăn khi dự thảo luật chưa quy định về phạm vi cấm tham gia hoạt động kinh doanh. Ông đề nghị viên chức không được đầu tư, góp vốn, điều hành hoặc bảo lãnh cho doanh nghiệp, tổ chức có cùng lĩnh vực chuyên môn với đơn vị mình.

1311vc1.jpg
Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh). Ảnh: Như Ý

“Điều này nhằm phòng ngừa tình trạng “chân trong, chân ngoài”, tránh xung đột lợi ích, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học - nơi ranh giới giữa công vụ là lợi ích tư nhân dễ bị lẫn lộn”, ông Nguyễn Tâm Hùng cho hay.

Bấm nút tranh luận, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) không đồng tình với quan điểm trên. Đại biểu cho rằng, viên chức đang làm việc rất giỏi ở lĩnh vực mình công tác, nếu hạn chế không cho hoạt động trong lĩnh vực đang hoạt động thì quyền này không mang lại ý nghĩa, “cho cũng gần như không cho”.

Theo ông, đây là biểu hiện của tư duy “không quản được thì cấm”. “Điều quan trọng, cốt lõi là làm sao quản lý trong cơ sở sự nghiệp công lập”, đại biểu đoàn Bắc Ninh cho hay.

Luân Dũng
