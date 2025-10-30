Lương của cán bộ, công chức, viên chức phải tương xứng với mức sống trung bình của xã hội

TPO - Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, chỉ khi lương của cán bộ, công chức, viên chức tương xứng với mức sống trung bình của xã hội, họ mới có thể toàn tâm toàn ý làm việc, không phải lo toan mưu sinh, không phải làm thêm để trang trải cuộc sống.

"Phát triển” không chỉ là thu nhập bình quân đầu người

Sáng 30/10, phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) đánh giá, dù vẫn còn những khuyết điểm, sai lầm mà một số cá nhân, bộ phận phải trả giá, nhưng nhìn tổng thể, thành tựu kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ này là một kỳ tích.

Đề cập đến mục tiêu và giải pháp sắp tới, theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, có thể nói ngắn gọn: Việt Nam phải trở thành nước phát triển vào năm 2045, thậm chí sớm hơn, nếu chúng ta biết cách vượt qua giới hạn của chính mình.

“Tất nhiên, cần hiểu 'phát triển' không chỉ là thu nhập bình quân đầu người 15.000, 20.000 hay 25.000 USD, mà còn là sự phát triển toàn diện về con người, văn hóa, xã hội và đạo lý”, ông nói.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: Như Ý

Để phát triển, đại biểu TPHCM cho rằng, chúng ta phải vượt qua nhiều nguy cơ và thách thức lớn, trong đó, nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” đang trở thành thách thức.

Giải pháp cho vấn đề này, theo ông, nhất thiết phải chuyển đổi phương thức và mô hình tăng trưởng – phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Theo báo cáo của Chính phủ và Ủy ban Kinh tế – Tài chính, việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng đã có tiến bộ, nhưng vẫn còn chậm và nhiều hạn chế. Trong 27 mục tiêu, chỉ tiêu cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, có 5-9 chỉ tiêu dự báo khó hoàn thành, 4 chỉ tiêu chắc chắn không đạt.

“Do đó, đây là công việc mà toàn bộ hệ thống chính trị phải tập trung giải quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, bằng các giải pháp thể chế mạnh mẽ, cùng việc thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chiến lược của Đảng như Nghị quyết 57, 59, 66 và 62”, ông Nghĩa bày tỏ.

“Có lên, có xuống; có vào, có ra”

Một thách thức rất lớn khác phải vượt qua, theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, chính là yếu tố con người, hay nói cách khác là nguồn nhân lực – nhân tố quyết định thành bại của mọi đường lối, chủ trương và chính sách pháp luật.

Giải pháp cho vấn đề này, đại biểu đề nghị Quốc hội và Chính phủ có một quyết định đột phá về thu nhập và đãi ngộ của đội ngũ này, theo nguyên tắc: Lương của cán bộ, công chức, viên chức phải tương xứng với mức sống trung bình của xã hội, không để họ trở thành tầng lớp có thu nhập thấp.

“Chỉ khi đó, họ mới có thể toàn tâm toàn ý làm việc, không phải lo toan mưu sinh, không phải làm thêm để trang trải cuộc sống”, ông nói.

Cùng với đó, cần thiết lập hệ thống KPI hợp lý, áp dụng chế độ khen thưởng xứng đáng và chế tài nghiêm minh trong việc thực hiện các mục tiêu công vụ. Song song đó là những chính sách đãi ngộ thỏa đáng khác, để phát huy năng lực, khơi dậy khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ hiện nay.

“Trong bối cảnh mới, đào tạo và thu hút nhân tài là yêu cầu bắt buộc và cấp bách. Đặc biệt, trong công tác bổ nhiệm và quy hoạch đội ngũ lãnh đạo các cấp, cần áp dụng ngay những tiêu chuẩn, tiêu chí và phương pháp khoa học, khách quan, minh bạch để đánh giá và đo lường năng lực thực chất”, ông nghĩa nêu quan điểm.

Theo ông, các quốc gia phát triển đều coi quy hoạch cán bộ lãnh đạo là một quá trình thử thách và kiểm chứng nghiêm ngặt - “có lên, có xuống; có vào, có ra”. Chúng ta phải mạnh dạn trọng dụng và bổ nhiệm ngay những người đã chứng minh được năng lực thực, có nhiệt tâm cống hiến, có đạo đức công vụ cao, dù họ đang công tác trong hay ngoài khu vực công.

Ông Nghĩa nêu rõ, trong lịch sử, trong kháng chiến, Bác Hồ và Đảng ta từng trọng dụng nhiều nhân sĩ, trí thức, quan lại chế độ cũ, thậm chí trao trọng trách lớn, có người được giao giữ chức vụ cao như Chủ tịch nước. Họ đã không ngại hy sinh, cống hiến xứng đáng cho đất nước, cho dân tộc, dù không nằm trong “quy hoạch” nào và cũng không phải là đảng viên.

Cũng theo đại biểu, Bác Hồ từng nói: “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20”. Điều đó có nghĩa là, tổ chức thực hiện không chỉ là việc của bộ máy hành chính, mà là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, thậm chí của toàn xã hội. Tuy nhiên, cán bộ, công chức, viên chức của Đảng và Nhà nước phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu.

"Chúng ta có nhiều nghị quyết, chủ trương, quy định rất đúng đắn, nhưng chỉ khi những điều ấy được biến thành hiện thực, thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, thì lời nói của Đảng và Nhà nước mới thật sự có sức nặng. Và khi đó, người dân, cử tri sẽ nói một cách tin tưởng, thân thương rằng: “Mấy ổng nói vậy mà làm…cũng đúng vậy””, đại biểu Trương Trọng Nghĩa bày tỏ.