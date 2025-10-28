Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề xuất mới về tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự thảo Nghị định về tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không quy định tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp, chỉ quy định mang tính nguyên tắc về trình độ nghiệp vụ, trình độ khoa học, công nghệ, tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

Bộ Nội vụ đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đưa ra những tiêu chuẩn chung đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Trong đó, về trình độ lý luận chính trị, dự thảo quy định đối với trường hợp tốt nghiệp cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc được xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp này được áp dụng đối với các chức danh, chức vụ như: Thứ trưởng, Vụ trưởng và tương đương, Phó Vụ trưởng và tương đương, Giám đốc Sở và tương đương, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan thuộc Chính phủ;

Cùng với đó là các chức danh Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

69bnv1.jpg
Đề xuất không quy định tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý. (Ảnh minh họa)

Trường hợp thứ 2: Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hoặc được xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp này được áp dụng đối với các chức danh, chức vụ như: Trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ; Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ; Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, thuộc cơ quan khu vực thuộc Cục; Phó Giám đốc Sở và tương đương; Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở…

Đáng lưu ý, dự thảo không yêu cầu trình độ lý luận chính trị đối với chức danh, chức vụ như: Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, thuộc cơ quan khu vực thuộc Cục; Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở; Phó Trưởng phòng và tương đương cấp xã.

Không quy định tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng

Về trình độ quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025, dự thảo không quy định tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Dự thảo quy định mang tính nguyên tắc như: Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ, trình độ khoa học, công nghệ, tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ cũng nêu một số trường hợp đặc thù, như: Khi xem xét, bổ nhiệm chức danh, chức vụ mới chưa có trong Nghị định này thì áp dụng tiêu chuẩn chung và vận dụng tiêu chuẩn chức danh, chức vụ tương đương có vị trí, tính chất tương đồng; trường hợp bổ nhiệm lần đầu tiên vào các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp thì không nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn về thành tích lãnh đạo, quản lý và đảm nhiệm chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới; các trường hợp đặc biệt khác do cấp có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức xem xét, quyết định...

Luân Dũng
