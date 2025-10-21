Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Sở, ngành dư thừa công chức, xã phường thiếu cán bộ chuyên môn

Luân Dũng
TPO - Đại biểu Quốc hội phản ánh, ở cấp tỉnh, nhiều sở, ngành đang dư thừa công chức, trong khi cấp xã, phường lại thiếu cán bộ chuyên môn. Đại biểu đề nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế điều chuyển, tăng cường cán bộ về cơ sở.

Sớm chuẩn hóa vị trí việc làm

Sáng 21/10, tại phiên thảo luận ở tổ về kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội đề cập nhiều đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 3 tháng đi vào vận hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Yến (đoàn TPHCM) cho rằng, điểm khó khăn hiện nay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là mỗi nơi đang vận hành một cách khác nhau. Điều này dẫn đến quá trình chỉ đạo, điều hành và giải ngân vốn đầu tư công thiếu tính thống nhất, đồng bộ.

Đại biểu đề nghị cần xem xét lại mô hình phân cấp, đánh giá rõ địa phương nào thực hiện hiệu quả để xây dựng mô hình chuẩn, giúp các địa phương khác học tập, áp dụng thống nhất.

2110yen.jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Yến.

Một vấn đề nổi cộm khác, theo đại biểu đoàn TPHCM, là sự mất cân đối nhân sự giữa hai cấp chính quyền. Ở cấp tỉnh, nhiều sở, ngành đang dư thừa công chức, có sở ở TPHCM có khoảng 2.000 người, trong khi cấp xã, phường lại thiếu cán bộ chuyên môn. Cán bộ cơ sở phải phụ trách nhiều lĩnh vực, nhưng việc bố trí còn mang tính cơ học, chưa dựa trên vị trí việc làm.

“Cấp tỉnh có người mà không có việc, cấp xã việc nhiều mà không có người làm”, bà Yến nêu bất cập, và đề nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế điều chuyển, tăng cường cán bộ về cơ sở. Tuy nhiên, cũng phải tính toán rất kỹ lưỡng cách thức, bởi một sở có thể có tới cả chục phó giám đốc, vậy khi tăng cường xuống cơ sở thì vị trí sẽ ra sao khi lãnh đạo cấp xã đã bố trí đủ rồi.

Bên cạnh đó, nữ đại biểu cũng lưu ý cần sớm chuẩn hóa vị trí việc làm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức phù hợp với yêu cầu công việc. Đồng thời, phải có cơ chế đảm bảo thu nhập, hỗ trợ để cán bộ yên tâm công tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

Đại biểu Quốc hội Hà Phước Thắng (đoàn TPHCM) cũng cho rằng, hiện nay vẫn tồn tại tình trạng chỗ thừa, chỗ thiếu nhân sự ở các trung tâm hành chính công. Ông đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về quy mô dân số, diện tích tương ứng với số lượng cán bộ, công chức phù hợp, nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, giảm áp lực công việc.

Đại biểu cũng đề nghị sớm ban hành đề án vị trí việc làm và chính sách thu nhập cho cán bộ, công chức. Nhiều người hiện đang kiêm nhiệm 2 - 3 công việc nhưng chưa có quy định rõ ràng về kỹ năng, trình độ, tiêu chuẩn vị trí, dẫn đến tình trạng làm nhiều nhưng không có cơ chế đãi ngộ tương xứng.

Một cửa nhưng đầu ra rất chậm

Qua thực tế tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) cho biết, cử tri phản ánh, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định, giải quyết được nhiều vấn đề ở cơ sở. Song quá trình này cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần giải quyết.

Trong đó, đa số người dân phản ánh, mặc dù một cửa nhưng việc giải quyết khâu đầu ra cuối cùng còn rất chậm, đặc biệt, vấn đề thuế vẫn là khâu tắc nghẽn ở quy trình một cửa. Ông đề nghị Chính phủ cần có giải pháp khắc phục tình trạng này.

2110khanh.jpg
Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu). Ảnh: PV

Cùng mối quan tâm, đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) cũng phản ánh, khi thực hiện chính quyền hai cấp, khối lượng công việc ở cấp xã rất nhiều, với hàng nghìn đầu việc. Người làm việc thiếu, mỗi người đảm nhiệm nhiều việc, nên chất lượng phải từng bước mới chuyển biến, nhưng ngay bây giờ thì rất khó khăn.

Đại biểu kể, có trường hợp xã phải làm báo cáo ngay về tỉnh, nhưng ông cán bộ xã nói phải 3 ngày nữa, vì ông ấy phải đưa con nhập học ở Hà Nội, nhưng không có người làm thay, vì có mỗi người làm việc.

Cũng theo ông Khánh, việc tuyển dụng ở địa phương cũng rất khó khăn, ví dụ như lái xe lương chỉ 5 triệu/tháng, trong khi việc ăn uống, đi lại rất vất vả. Hay với cán bộ y tế thôn bản, chỉ trông chờ vào đồng lương, không làm thêm được, trong khi đi lại rất vất vả, khó khăn, cần sớm được ban hành chính sách, quan tâm hỗ trợ.

Chế độ dành cho cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương còn thấp cũng là tình trạng chung được đại biểu Quốc hội đoàn Lào Cai phản ánh, kiến nghị cần sớm có giải pháp cho vấn đề này.

Luân Dũng
