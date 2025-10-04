Cán bộ, công chức cấp xã không đáp ứng yêu cầu sẽ cho nghỉ việc theo chế độ

TPO - Chính phủ giao Bộ Nội vụ trực tiếp đôn đốc kiểm tra các địa phương tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã; rà soát, phân loại để cho nghỉ theo chế độ những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công chức cấp xã.

Hoàn thành chi trả chế độ theo Nghị định 178 trước 10/10

Ngày 3/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP về giải pháp thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát các nhiệm vụ, tập trung triển khai ngay các công việc đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành, các công việc chưa thực hiện để khắc phục ngay tình trạng tồn đọng, bỏ sót nhiệm vụ.

Thực hiện tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã (Ảnh minh họa)

Các bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trong các lĩnh vực: tài chính, khoa học công nghệ, nội vụ, tư pháp, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là hạ tầng số và nâng cao năng lực cán bộ, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ.

Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024, Nghị định số 67/2025 chậm nhất trước ngày 10/10; bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất cho việc sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo đúng quy định.

Các cơ quan đơn vị phải báo cáo kết quả chi trả chế độ, chính sách về Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất trước ngày 10/10, để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. Nếu có vướng mắc về pháp lý, chính sách thì báo cáo ngay cho Chính phủ (qua Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính) trước ngày 5/10.

Tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã

Chính phủ giao Bộ Nội vụ trực tiếp đôn đốc kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng rà soát, đánh giá, phân loại để cho nghỉ theo chế độ những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công chức cấp xã; tổng hợp, xem xét kết quả thực hiện trước ngày 15/10.

Bộ Tài chính được giao khẩn trương hướng dẫn địa phương thực hiện ngay việc bố trí kế toán trưởng của các cơ quan, tổ chức, không để kéo dài tình trạng thiếu kế toán trưởng; đăng ký mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước của cơ quan, đơn vị để thực hiện chi trả lương, chi thực hiện nhiệm vụ, giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024, Nghị định số 67/2025, hoàn thành trước ngày 10/10.

Cùng với đó, Bộ Tài chính phải kiểm tra, hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp để xử lý tài sản công hiệu quả; trang bị xe ô tô cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu (điều chuyển hoặc mua mới theo quy định).