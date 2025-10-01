Thủ tướng: Dứt khoát hoàn tất chi trả chế độ cho người nghỉ việc trước 15/10

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm rõ vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ, cam kết tiến độ hoàn thành chi trả chế độ cho người nghỉ việc, dứt khoát hoàn thành trước 15/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này khi chủ trì phiên họp Chính phủ nhằm đánh giá tình hình sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chiều 1/10.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trơn tru, thông suốt, chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính nặng về quản lý, thụ động, sang kiến tạo phát triển và chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, sau 3 tháng triển khai, việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản kiện toàn tổ chức và nhân sự, vận hành tương đối thông suốt, đồng bộ, không gián đoạn, bảo đảm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực với trên 7 triệu hồ sơ trực tuyến được xử lý, tỷ lệ đúng hạn đạt trên 91%, hơn 3.100 trung tâm hành chính công cấp xã được đưa vào hoạt động.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp trụ sở, tài sản công được triển khai nghiêm túc, tiết kiệm ngân sách, nhiều cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng; nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Giải quyết tình trạng thừa, thiếu cán bộ, công chức

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, quá trình triển khai vẫn còn không ít vướng mắc, tồn tại, như vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức. Có nơi số lượng công việc chưa phù hợp với số lượng cán bộ. Những địa bàn phát triển mạnh về kinh tế - xã hội có tình trạng quá tải công việc, công việc nhiều nhưng chế độ chính sách chưa phù hợp;

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ nhiều nơi còn hạn chế về năng lực quản lý, năng lực pháp lý, năng lực chuyên môn, năng lực chuyển đổi số, năng lực kiến tạo… Một số văn bản hướng dẫn còn chậm, nhất là trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đất đai, giáo dục.

Cũng theo Thủ tướng, nhiều nơi còn khó khăn về cơ sở hạ tầng, nguồn lực, đi lại khó khăn; hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn bất cập, dữ liệu thiếu đồng bộ; chưa giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho người nghỉ việc…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp tháo gỡ ngay những vướng mắc còn đang tồn tại. Trong đó, về thể chế chính sách, đến nay, nhiều lĩnh vực chưa có hướng dẫn cụ thể khiến địa phương còn lúng túng trong triển khai. Nguyên nhân tại sao, trách nhiệm của ai, cam kết tiến độ như thế nào? "Không thể để tình trạng "chờ đợi văn bản" làm đình trệ bộ máy", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, cần làm rõ vướng mắc, đề xuất tháo gỡ, cam kết tiến độ hoàn thành chi trả chế độ cho người nghỉ việc, dứt khoát hoàn thành trước 15/10; đánh giá kỹ lưỡng, chính xác thực trạng tình hình và đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức.

Đồng thời, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc liên quan cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục đánh giá về tính khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền cho cơ sở theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư…