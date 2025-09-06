Cán bộ, công chức nghỉ việc sau sáp nhập cần tạo việc làm mới

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý triển khai hiệu quả công tác tư vấn, hướng dẫn tạo việc làm mới, khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Bổ sung quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, biệt phái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, trong những năm qua, nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao tăng cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu ngày càng phù hợp hơn. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhìn chung được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn tốt.

Sớm hoàn thiện đề án vị trí việc làm của các cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, chất lượng, số lượng nhân lực nghiên cứu phát triển từng bước được cải thiện. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm duy trì ở mức dưới 3%. Năng suất lao động tăng trung bình 5%/năm. Thu nhập bình quân của người lao động được gia tăng. Cơ cấu, phân bố lao động có sự dịch chuyển tích cực…

Giai đoạn 2021-2024, Thủ tướng đã phê duyệt 46.456 tỷ đồng đầu tư cho phát triển giáo dục, đào tạo, đồng thời, bố trí kinh phí thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều chương trình, đề án khác...

Bên cạnh đó, tồn tại, hạn chế được Nghị quyết chỉ rõ là Chính phủ, một số bộ, ngành và hầu hết các địa phương chưa ban hành văn bản tổng thể, định hướng chiến lược dài hạn về phát triển nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao.

Cơ chế tài chính cho phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa tương xứng với vai trò “đột phá chiến lược”. Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo các năm 2021, 2022, 2023 đều dưới 18%. Đầu tư phát triển giáo dục đại học chưa trọng tâm, trọng điểm…

Nghị quyết yêu cầu Chính phủ khẩn trương ban hành Chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ định hướng của Chính phủ xây dựng, ban hành văn bản về phát triển nguồn nhân lực phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp, trong đó, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách tự chủ giáo dục; đồng thời sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức, trong đó, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, biệt phái, đánh giá viên chức trên cơ sở sản phẩm đầu ra…

Hoàn thiện đề án vị trí việc làm

Một số nhiệm vụ, giải pháp trong tổ chức thực hiện được Nghị quyết đề ra là cần đổi mới công tác dự báo nguồn nhân lực; đầu tư, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học; tăng cường giáo dục và hướng nghiệp về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM)…

Cùng với đó cần xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo từ bậc phổ thông, đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo chuyển tiếp; ưu tiên thu hút, đầu tư các dự án, trong đó có các dự án đầu tư nước ngoài có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, sử dụng lao động kỹ thuật cao.

Nghị quyết cũng yêu cầu nghiên cứu chính sách ưu tiên, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi, ứng dụng công nghệ cao, tạo việc làm bền vững; cấp tín dụng ưu đãi cho lao động nông nghiệp chuyển đổi nghề.

Triển khai hiệu quả công tác tư vấn, hướng dẫn tạo việc làm mới, khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh, tiếp tục tham gia thị trường lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Cùng với đó, cần sớm hoàn thiện đề án vị trí việc làm của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với yêu cầu vị trí việc làm, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Chú trọng thu hút nhân tài là sinh viên Việt Nam học tập ở nước ngoài, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, "tổng công trình sư", nhóm nghiên cứu mạnh là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành là người nước ngoài làm việc trong những lĩnh vực mới, lĩnh vực quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, trong năm 2025, Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết cho giai đoạn 2026 - 2030, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, lộ trình, tiến độ và kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ.