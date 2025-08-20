Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cán bộ, công chức 'không nói không, không nói khó'

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm; đối với nhân dân, doanh nghiệp: “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”...

Từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ

Sáng 20/8, trong không khí chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ (28/8/1945 – 28/8/2025) được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi nhớ lại, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới; công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia, gồm 15 thành viên, do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của Chính phủ Cách mạng đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, gồm 13 Bộ (Ngoại giao, Nội vụ, Thông tin Tuyên truyền, Quốc phòng, Thanh niên, Kinh tế quốc gia, Cứu tế xã hội, Tư pháp, Giao thông Công chính, Lao động, Y tế, Tài chính, Quốc gia Giáo dục).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Nhìn lại lịch sử 80 năm, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ luôn đoàn kết, thống nhất, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội” và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, góp phần đạt được những thắng lợi to lớn, tạo nên những bước ngoặt có tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”.

Khái quát 8 thành tựu nổi bật, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc tập trung xây dựng nước Việt Nam mới, Chính phủ mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, xoá bỏ hơn 1.000 năm chế độ phong kiến, đập tan ách thống trị gần 100 năm của thực dân, phát-xít, mở ra kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập, tự do cho Nhân dân, cho đất nước.

Chính phủ cũng tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa chủ trương, quyết sách của Đảng thành những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, trước hết là tập trung thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, “sắp xếp lại giang sơn”; tinh gọn bộ máy ở Trung ương; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau sắp xếp, tinh gọn, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ; chính quyền địa phương 2 cấp với 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Đồng thời chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân bước đầu đã hoạt động ổn định, thông suốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh VGP

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh đến thành tựu phát triển toàn diện đất nước, xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025, nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 8%, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

"Không nói không, không nói khó"

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, nguồn lực và động lực quan trọng nhất cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Cùng với đó, sẽ tập trung triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quan điểm, chủ trương lớn của Đảng: Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là “then chốt”, trong đó công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”;

Đồng thời phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc - “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên, thực hiện chính sách quốc phòng “4 không” và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hóa…

Chính phủ cũng sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng lực lượng sản xuất mới. Thực hiện quyết liệt “bộ tứ trụ cột” theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Chính phủ cũng đang rất khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết tạo đột phá phát triển kinh tế nhà nước, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phát triển văn hoá.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh về truyền thống 80 năm Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: VGP

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với tinh thần “Chính phủ là công bộc của dân”, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Chính phủ qua các thời kỳ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm; đối với nhân dân, doanh nghiệp: “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”; đối với công việc: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thủ tướng cũng kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình; chung tay cùng Chính phủ xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.