Quảng Trị thu ngân sách hơn 13.300 tỉ đồng

TPO - Phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII ngày 10/12, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, năm 2025 là dấu mốc đặc biệt với nhiều kết quả đột phá, trong đó tỉnh hoàn thành và vượt toàn bộ 17/17 chỉ tiêu phát triển, đạt mức tăng trưởng GRDP 8% theo đúng kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương cho biết, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh tỉnh triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp. Với tinh thần đoàn kết và quyết liệt, cả hệ thống chính trị đã nỗ lực, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị.

Kinh tế – xã hội tiếp tục tăng trưởng nổi bật khi tỉnh hoàn thành và vượt 17/17 chỉ tiêu chủ yếu. GRDP tăng 8%, GRDP bình quân đầu người đạt 79,1 triệu đồng. Thu ngân sách hơn 13.300 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi mạnh với 9,6 triệu lượt khách, tăng gần 17%.

Tỉnh thu hút 7 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 622 triệu USD, gấp gần 6 lần năm 2024. Cùng với đó, Quảng Trị chấp thuận chủ trương cho 172 dự án trong nước với tổng vốn hơn 113.400 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, đô thị, quốc phòng – an ninh và đối ngoại tiếp tục được củng cố. Đặc biệt, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo có bước phát triển mạnh mẽ, mở ra không gian tăng trưởng mới.

Song song với phát triển kinh tế, Quảng Trị triển khai bài bản việc tổ chức bộ máy sau sáp nhập, tinh gọn đầu mối và vận hành ổn định mô hình chính quyền 2 cấp, thể hiện năng lực thích ứng và đổi mới mạnh mẽ của hệ thống chính trị.

Quảng Trị hướng tới cực tăng trưởng mới của Bắc Trung bộ.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8 – 8,5%, GRDP bình quân đầu người trên 90 triệu đồng, thu ngân sách tăng 8 – 10%. Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị hướng tới tốc độ tăng trưởng bình quân 9 – 10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 137 – 145 triệu đồng vào năm 2030; tổng thu ngân sách giai đoạn 5 năm đạt 75 – 80 nghìn tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu, tỉnh đề ra các nhóm giải pháp tổng thể, đồng bộ, cùng các khâu đột phá nhằm đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.