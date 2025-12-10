Phát huy dân chủ, thực hiện đồng thuận xã hội trong mọi công việc

TPO - Theo TS Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cần phát huy dân chủ, thực hiện đồng thuận xã hội trong mọi công việc. "Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước", ông Dĩnh nói.

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Những yếu tố mới của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động tới công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện kinh tế thị trường ở nước ta”.

TS. Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; TS. Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: PV.



Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Văn Pha nhấn mạnh, bối cảnh xã hội mới đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì thế, một trong những yêu cầu đang đặt ra cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cần mở rộng nghiên cứu tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về đoàn kết và đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nêu ý kiến tham luận tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sử học, cho biết, cần có cách nhìn với một khía cạnh khác về giai tầng xã hội trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay. Đó là xã hội tồn tại 2 bộ phận: một là "Người lao động", trong đó có công nhân, nông dân, trí thức và hai là "Chủ doanh nghiệp", trong đó có doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể và doanh nghiệp tư nhân.

Với cách nhìn nhận như trên, Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam cần có những chủ trương, chính sách phù hợp, tránh dập khuôn, máy móc trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đúng như đường lối mà Đảng đã đề ra: “Phát huy sức mạnh của cả cộng đồng dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, lấy mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng, tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, giai cấp, thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai…trên cơ sở liên minh vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

TS Nguyễn Tiến Dĩnh. Ảnh: PV.



TS Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, cần kế thừa và phát huy cho được truyền thống yêu nước, đoàn kết, đồng tâm nhất trí vì đất nước của dân tộc Việt Nam. Phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hệ thống chính trị là một thể thống nhất, cùng một mục tiêu chung là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông Dĩnh cho rằng, phải củng cố và phát huy mạnh mẽ khối liên minh các giai cấp, các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo trong xã hội để cùng với hệ thống chính trị bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khối liên minh chính là nền tảng cốt lõi để tạo nên sự đoàn kết trong xã hội, đoàn kết toàn dân tộc như Đảng ta đã xác định “Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc".

Ông Dĩnh cũng đề cập đến việc phát huy dân chủ, thực hiện đồng thuận xã hội trong mọi công việc. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Cùng với đó, phải phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vì sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

TS Nguyễn Minh Phong, Thành viên Hội đồng tư vấn kinh tế - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, về tổng thể, Việt Nam cần kiên định đường lối vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, phù hợp với xu hướng thế giới và thực tiễn lịch sử; đảm bảo đất nước có các nguồn nội lực hùng hậu, năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh cao, cơ cấu kinh tế hợp lý, thích ứng nhanh và hiệu quả với những biến động của tình hình quốc tế và hướng tới yêu cầu phát triển bền vững…

Theo ông Phong, Việt Nam cũng cần đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội và các hội nghị Trung ương khóa XIII về phát triển kinh tế, văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội thành các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong điều kiện mới.

Việt Nam cần mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với thực tiễn đất nước, chủ động nâng cao “sức đề kháng” của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên trước văn hóa phẩm ngoại lai độc hại, đưa văn hóa Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế.

“Bên cạnh đó, cần củng cố niềm tin chính trị, nỗ lực đột phá thể chế, tinh gọn và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước và toàn hệ thống chính trị để tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước”, ông Phong nêu.