Ba hồ chứa ở Lâm Đồng đồng loạt tăng lưu lượng xả vào chiều tối nay

TPO - Mưa lớn xuất hiện trên thượng nguồn, buộc ba hồ chứa Lòng Sông, Phan Dũng và Đá Bạc ở Lâm Đồng đồng loạt tăng lưu lượng xả qua tràn từ chiều tối nay (10/12).

Ngày 10/12, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận cho biết sẽ tăng cường vận hành điều tiết nước qua tràn một số hồ chứa trên địa bàn do thượng nguồn xuất hiện mưa và nguy cơ nước về hồ tăng nhanh.

Điều tiết nước qua tràn hồ Lòng Sông.

Cụ thể, đến 10h cùng ngày, mực nước hồ Lòng Sông đạt cao trình +75,35m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 1,6m. Dự kiến từ 17h ngày 10/12, hồ này sẽ vận hành xả tràn với lưu lượng từ 20-100m³/s, tùy lượng nước về hồ.

Tại hồ Phan Dũng, mực nước đo được là +205,11m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 1,29m. Đơn vị quản lý cũng dự kiến bắt đầu điều tiết nước qua tràn từ 17h cùng ngày, với lưu lượng tương tự từ 20- 100m³/s.

Hồ Đá Bạc ghi nhận mực nước ở cao trình +32,45m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,95m. Dự kiến từ 18h ngày 10/12, hồ sẽ xả điều tiết với lưu lượng từ 2–30 m³/s. Riêng hồ Sông Quao hiện đang xả qua tràn với lưu lượng khoảng 22,7m³/s.

Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận đề nghị chính quyền các xã Tuy Phong, Liên Hương, Vĩnh Hảo khẩn trương thông báo cho người dân vùng hạ du và khu vực cửa sông chủ động phòng tránh; sẵn sàng các phương án ứng phó trong trường hợp mưa lớn, lũ xảy ra.