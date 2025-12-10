Mở lại hoạt động leo núi Bà Đen trở lại sau 2 tháng tạm dừng

TPO - Sau hơn 2 tháng tạm dừng do thời tiết thất thường và ảnh hưởng mưa bão, núi Bà Đen (Tây Ninh) sẽ mở lại hoạt động leo núi từ ngày 12/12.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đã ban hành thông báo khởi động lại các hoạt động leo núi và dã ngoại tại Khu rừng Văn hóa – Lịch sử Núi Bà sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn.

Theo thông báo, tuyến leo núi Cột Điện – cung đường quen thuộc dẫn từ chân núi lên đỉnh sẽ chính thức hoạt động trở lại vào ngày 12/12. Du khách được phép bắt đầu hành trình từ 5 giờ đến 11 giờ hằng ngày.

Trước khi xuất phát, tất cả người leo núi phải đăng ký thông tin cá nhân tại Chốt bảo vệ của Ban Quản lý. Việc này nhằm kiểm soát lượng khách vào rừng và hỗ trợ công tác cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Du khách du lịch núi Bà Đen Tết Ất Tỵ 2025

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen thông tin thêm, hiện công trình tháo dỡ, thu hồi hệ thống đường dây cáp điện trên tuyến Cột Điện vẫn đang triển khai. Vì vậy, các nhóm, hội và cá nhân khi tổ chức leo núi cần chuẩn bị đầy đủ về sức khỏe, trang thiết bị và tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn để đảm bảo an toàn.

Nếu cần hỗ trợ khẩn cấp hoặc gặp sự cố bất ngờ, du khách có thể liên hệ Đội cứu nạn của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

Ngoài các quy định về an toàn, Ban Quản lý yêu cầu du khách bảo vệ môi trường rừng và cảnh quan thiên nhiên. Du khách không được mang chất cấm, vật dụng dễ gây cháy nổ, không tự ý chặt phá cây rừng, hái trái, làm hư hại tài nguyên, không xả rác trong suốt quá trình di chuyển. Những hành vi gây ảnh hưởng môi trường sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó, từ ngày 1/10, toàn bộ hoạt động tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà đã bị dừng lại do thời tiết xấu, nguy cơ đá rơi và sạt lở cao trong mùa mưa, nhằm đảm bảo an toàn cho lượng lớn du khách đổ về vào cuối tuần.