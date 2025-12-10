Quảng Ninh bùng nổ chuỗi sự kiện kích cầu du lịch tháng cuối năm

TPO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh vừa thông tin về chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn diễn ra dồn dập trong tháng 12/2025. Đây được kỳ vọng là “cú huých” mạnh mẽ để kích cầu du lịch dịp cuối năm, góp phần hoàn thành mục tiêu đón trên 21 triệu lượt khách năm 2025 và tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

“Điểm rơi vàng” ở không gian di sản Yên Tử

Trọng tâm của chuỗi sự kiện là các hoạt động diễn ra tại không gian di sản Yên Tử gắn với kỷ niệm 717 năm ngày nhập Niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông và lễ đón nhận bằng ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

Lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới đối với Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc sẽ diễn ra vào 20h ngày 20/12 tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử.

Theo kế hoạch, Lễ tưởng niệm 717 năm ngày nhập Niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ được tổ chức tại chùa Ngọa Vân ngày 19/12. Cùng ngày, tại Yên Tử diễn ra nhiều hoạt động tâm linh đặc biệt như Khóa tu “Yên Tử - Suối nguồn Tuệ Giác lần thứ VII” (từ 19-21/12), Đêm hoa đăng tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông, Lễ cúng Phật - cúng Tổ - nhiễu tháp Huệ Quang. Đại lễ tưởng niệm chính thức được tổ chức ngày 20/12, dự kiến thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương.

Điểm nhấn được chờ đợi nhất là Lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới đối với Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, diễn ra vào 20h ngày 20/12 tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, qua đó lan tỏa hình ảnh di sản Việt Nam tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Song song với đó, Festival Yên Tử “Hành trình Di sản - Tinh hoa thế giới” dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 22/12 với một chuỗi hoạt động phong phú: Triển lãm thành tựu Di sản ngàn năm “Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”; Hội chợ Thương mại - OCOP và Lễ hội ẩm thực; giao lưu, trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian; Tuần phim Di sản… Không gian tâm linh, di sản được kết nối với các hoạt động văn hóa, thương mại, trải nghiệm, tạo nên sản phẩm du lịch có chiều sâu, vừa mang dấu ấn truyền thống, vừa bắt nhịp xu thế hiện đại.

Kích cầu từ biên giới đến ven bờ vịnh di sản

Không chỉ tập trung tại Yên Tử, chuỗi sự kiện kích cầu tháng 12 còn mở rộng theo trục biên giới, biển đảo, gắn kết các không gian du lịch trọng điểm của tỉnh.

Tại khu vực cửa khẩu, Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế năm 2025 (Móng Cái, Việt Nam – Đông Hưng, Trung Quốc) lần thứ 17 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 15/12 tại Quảng trường Trung tâm phường Móng Cái 1. Hội chợ có quy mô trên 300 gian hàng, là “cầu nối” quan trọng thúc đẩy giao thương, kích cầu mua sắm, du lịch qua biên giới, đồng thời giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và tour tuyến mới giữa Quảng Ninh và khu vực Quảng Tây (Trung Quốc).

Nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức bên bờ di sản vịnh Hạ Long.

Ở không gian du lịch ven bờ di sản vịnh Hạ Long, chương trình Lễ hội âm nhạc và trải nghiệm Extra Special Night tại Quảng trường Sun Carnival, phường Bãi Cháy, sẽ diễn ra từ 8h đến 22h ngày 21/12/2025. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Vpop như Trúc Nhân, Tăng Phúc, Trang Pháp, S.T Sơn Thạch, Kay Trần… trong một đêm nhạc được dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và màn bắn pháo hoa rực rỡ bên bờ di sản. Đây được xem là “điểm hẹn đêm” dành cho giới trẻ và du khách trong nước, quốc tế khi đến với Hạ Long dịp cuối năm.

Chuỗi sự kiện sẽ khép lại năm 2025 bằng chương trình nghệ thuật Countdown chào năm mới 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, diễn ra tối 31/12 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long.

Chương trình có quy mô khoảng 50.000 người, dự kiến kéo dài 180 phút với các tiết mục ca, múa, nhạc, xiếc, sân khấu hóa, nhạc điện tử kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, visual, mapping, âm thanh, ánh sáng… cùng màn bắn pháo hoa nổ tầm cao. Toàn bộ chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3, góp phần lan tỏa không khí lễ hội năm mới từ Quảng Ninh tới khán giả cả nước.

Hướng tới điểm đến di sản hàng đầu châu Á

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, chuỗi sự kiện tháng 12/2025 được thiết kế với quy mô, tần suất và độ phủ rộng, từ không gian di sản Yên Tử tới vùng biên Móng Cái, từ Sun Carnival Bãi Cháy tới Quảng trường 30/10, nhằm tạo nên nhịp lễ hội xuyên suốt cuối năm, đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái, mua sắm, vui chơi giải trí của nhiều nhóm du khách khác nhau.

Chương trình nghệ thuật Countdown chào năm mới 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, diễn ra tối 31/12 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long.

Thông qua các hoạt động trọng điểm như Lễ đón bằng công nhận Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; Festival Yên Tử “Hành trình Di sản - Tinh hoa thế giới”; Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Móng Cái – Đông Hưng; Extra Special Night; đêm Countdown 31/12, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định chiến lược lấy văn hóa, di sản làm nền tảng để phát triển du lịch bền vững, gắn với kinh tế đêm và các sản phẩm sự kiện, lễ hội có tính biểu tượng.

Chuỗi hoạt động dồn dập, quy mô lớn trong “tháng cao điểm lễ hội” không chỉ là lời mời gọi du khách đến với Quảng Ninh dịp cuối năm, mà còn là bước đi cụ thể hiện thực hóa mục tiêu tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu 21 triệu lượt khách năm 2025 và tạo đà bứt phá cho giai đoạn mới.