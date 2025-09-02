Du lịch Quảng Ninh thu hơn 900 tỷ dịp Quốc khánh

TPO - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày (30/8 - 2/9), Quảng Ninh là điểm đến đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế.

Cờ hoa rợp trời trên các tuyến phố ở Quảng Ninh.

Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/8 - 2/9, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 339.000 lượt, bằng 75% so cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế đạt 65.000 lượt, khách nội địa ước đạt 274.000 lượt.

Khách lưu trú ước đạt 134.000 lượt, bằng 77% so với cùng kỳ (trong đó có 74.000 lượt khách nội địa, 60.000 lượt khách quốc tế). Tổng thu du lịch ước đạt 932 tỷ đồng, bằng 90% so cùng kỳ.

Tại vịnh Hạ Long, các tour tham quan trong ngày, trải nghiệm ẩm thực và ngắm hoàng hôn trên du thuyền luôn trong tình trạng kín chỗ. Nhiều đơn vị kinh doanh du lịch triển khai chương trình kích cầu mạnh mẽ như giảm giá 10-30%, miễn phụ thu ngày lễ, tặng thêm dịch vụ nhằm thu hút và giữ chân du khách.

Không chỉ có di sản thiên nhiên, những điểm đến văn hóa như Bảo tàng Quảng Ninh cũng ghi nhận sự quan tâm đặc biệt. Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ (30-31/8), bảo tàng đã đón khoảng 7.300 lượt khách, phần lớn là các gia đình và nhóm bạn trẻ muốn tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương.

Hai ông cháu thăm bảo tàng Quảng Ninh nhân dịp nghỉ lễ.

Các sự kiện nghệ thuật, lễ hội chào mừng Quốc khánh cũng tạo điểm nhấn cho kỳ nghỉ. Chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Hành trình 80 năm rạng rỡ” diễn ra tối 29/8 tại Quảng trường Sun Carnival (Bãi Cháy) đã thu hút trên 10.000 người tham dự, góp phần quảng bá hình ảnh năng động, hiện đại của vùng đất mỏ.

Ở tuyến đảo, Cô Tô trở thành lựa chọn hấp dẫn với gói tour 3 ngày 2 đêm giá từ 1,7-1,9 triệu đồng/khách, bao gồm vé tàu cao tốc, lưu trú tại khách sạn 2-3 sao hoặc homestay cao cấp, ăn uống và phương tiện di chuyển nội đảo.

Cũng trong dịp này, doanh nghiệp vận hành du thuyền Ambassador Cruises Hạ Long triển khai chương trình “Tri ân người giữ nước” với hoạt động tặng 1.000 vé du thuyền tham quan Vịnh Hạ Long dành cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Ngoài hành trình thưởng ngoạn Di sản thiên nhiên thế giới, du khách còn được phục vụ xe đưa đón từ Hà Nội, bữa tối thịnh soạn trên du thuyền, phòng nghỉ tiện nghi và dịch vụ chụp ảnh lưu niệm cùng đồng đội, người thân.

Để bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết giá công khai, đồng thời duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của du khách.