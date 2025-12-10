Đại tiệc lễ hội cuối năm bùng nổ tại hệ thống FLC Hotels & Resorts 5 sao

Từ nay đến 01/01/2026, FLC Hotels & Resorts khởi động mùa lễ hội với chuỗi hoạt động đặc sắc: Lễ thắp sáng cây thông Noel, workshop sáng tạo chủ đề Giáng sinh, đại tiệc buffet đêm Noel và Giao thừa, cùng màn pháo hoa đếm ngược chào năm mới,... Hệ thống resort 5 sao cao cấp hứa hẹn mang đến cho du khách hành trình trải nghiệm nghỉ dưỡng – ẩm thực – giải trí quy mô bậc nhất trong năm.

Khi không khí se lạnh khẽ chạm trên những con phố và những bản nhạc Giáng sinh ngân vang, cũng là lúc hàng nghìn gia đình mong muốn rời xa nhịp sống thường nhật để tìm đến những không gian nghỉ dưỡng riêng tư, hưởng trọn những phút giây an yên và sum vầy. Năm nay, FLC Hotels & Resorts chính thức khởi động mùa lễ hội 2025 với chủ đề “Light Up The Season – Thắp sáng mùa vui”, đem đến đại tiệc trải nghiệm nghỉ dưỡng – ẩm thực – giải trí bùng nổ, kéo dài xuyên suốt tháng 12 từ Bắc chí Trung.

Trọn vẹn trải nghiệm mùa lễ hội cùng chuỗi sự kiện đặc sắc tại FLC Hotels & Resorts

Đón mùa lễ hội, các khu nghỉ dưỡng FLC đồng loạt khoác lên mình tấm áo mới lộng lẫy, được dệt nên từ muôn vàn ánh sáng. Những dải đèn mềm mại chạy dọc đại sảnh, sắc vàng ấm phản chiếu trên quả châu, ánh sáng len lỏi trên từng nhánh thông… tất cả hòa quyện, tạo nên một xứ sở mùa đông lung linh, đầy mê hoặc.

Không gian lễ hội tại hệ thống quần thể nghỉ dưỡng FLC được trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng chào đón mỗi du khách ghé thăm.

Đại diện FLC cho biết, mùa lễ hội năm nay ghi nhận nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tăng mạnh, khi lượng đặt phòng trên toàn hệ thống đạt gần 50% chỉ trong nửa đầu tháng 12, mức tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng trong 02 đêm Giáng sinh và Giao thừa, lượng yêu cầu đặt chỗ đang tiếp tục tăng nhanh và dự kiến sẽ đạt mức lấp đầy trong vài ngày tới.

Bùng nổ chuỗi trải nghiệm vui chơi mùa Giáng Sinh

Vừa qua, FLC Hotels & Resorts mở màn mùa vui bằng nghi thức thắp sáng cây thông Noel - một phong tục lâu đời của Châu Âu có lịch sử từ thế kỷ XVII. Khoảnh khắc cây thông tỏa sáng rực rỡ, những niềm vui nhỏ bé được đánh thức, những cái ôm siết chặt hơn trong tiết trời se lạnh, và những lời ước nguyện về một khởi đầu năm mới an lành được gửi trao. Trong giai điệu thánh ca bất hủ, du khách được chào đón bằng những ly cocktail dịu vị, cùng những món ăn nhẹ được chế biến tinh xảo, mở ra một hành trình đón mùa vui ấm áp tại FLC.

Ánh sáng đầu tiên của mùa lễ hội đã được thắp lên tại FLC Hotels & Resorts.

Từ ngày 06/12 đến 24/12, không khí lễ hội tiếp tục lan tỏa khắp các khu nghỉ dưỡng FLC với chuỗi hoạt động sáng tạo và giải trí dành cho cả gia đình. Du khách có thể thả mình vào thế giới nghệ thuật cùng loạt workshop thú vị: tự tay làm nến thơm, thiết kế thiệp Giáng sinh hay trang trí căn nhà gừng nhỏ xinh cho riêng mình.

Du khách thỏa sức trải nghiệm và ghi lại những khung hình Giáng sinh đẹp như mơ.

Đặc biệt, trong đêm 24/12, đại sảnh FLC biến mình thành “góc trời Âu giữa lòng nhiệt đới”, trở thành phông nền lý tưởng để cả gia đình lưu lại những khung hình tuyệt đẹp dưới màn tuyết trắng cổ tích. Bên cạnh đó, đêm Giáng sinh hứa hẹn thêm bùng nổ, với bữa tiệc buffet phong phú, mở ra hành trình ẩm thực cùng hàng trăm món ngon được tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới.

Từ hải sản tươi ngon đến những món tráng miệng ngọt ngào, buffet mùa lễ hội tại FLC Hotels & Resorts mang đến bữa tiệc bùng nổ mọi vị giác.

Tưng bừng ưu đãi nghỉ dưỡng đón chào năm mới

Với những vị khách lưu trú đêm 31/12, đêm gala chào mừng năm mới sẽ trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ. Đại tiệc buffet hải sản tươi rói, quầy ẩm thực Á – Âu tinh tuyển, kết hợp cùng rượu vang thượng hạng và các phần trình diễn nghệ thuật đan xen giữa truyền thống - hiện đại sẽ đưa du khách đếm ngược tới khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng và chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ nhất năm.

Màn pháo hoa rực rỡ chào năm mới thắp sáng bầu trời đêm Giao thừa tại FLC Quy Nhơn.

Đặc biệt, đón mùa cuối năm, FLC Hotels & Resorts mang đến ưu đãi nghỉ dưỡng hấp dẫn, áp dụng trên toàn hệ thống, với mức giá chỉ từ 769.000 VNĐ/khách. Du khách có thể lựa chọn 01 đêm nghỉ kèm 01 bữa trưa hoặc 01 bữa tối cao cấp, đồng thời tận hưởng trọn vẹn không khí mùa vui qua hàng loạt tiện ích đặc quyền, cùng những phần quà chào mừng mang đậm sắc màu lễ hội.