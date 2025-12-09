SANTA COCKTAIL – Hương vị Giáng sinh ngọt ấm trên Rooftop Garden Bar

Giữa nhịp cuối năm rộn ràng, Santa Cocktail xuất hiện như một món quà nhỏ dành tặng những tâm hồn muốn tìm chút ấm áp giữa sắc lễ hội. Lớp kem ngà sữa hòa trong ánh chocolate mảnh mai viền quanh miệng ly, gợi cảm giác về khoảnh khắc Santa ghé qua, mang theo lời chúc lành và chút ngọt ngào bí mật của mùa đông.

Nằm gọn trong chiếc ly martini uốn lượn đầy nghệ thuật, Santa Cocktail toát lên vẻ mềm mại và quyến rũ. Sắc kem mịn màng ôm lấy những đường chocolate tan chảy nhẹ, như tà áo choàng đỏ của Santa khẽ tung bay trong gió se lạnh. Hương béo mượt, vị ngọt ấm và một chút nồng nàn tinh tế hòa quyện nhịp nhàng, tạo nên cảm giác êm dịu, ấm lòng và đậm chất lễ hội.

Mỗi ngụm Santa Cocktail là một lời chúc an lành lan tỏa, đưa bạn bước vào mùa Giáng sinh theo cách thật chậm rãi, sang trọng và đầy cảm xúc – trọn vẹn tinh thần Rooftop Garden Bar khi thành phố lên đèn.

Một ly Santa – và mùa lễ của bạn trở nên trọn vẹn hơn.

Hãy đến và thưởng thức hương vị Giáng sinh theo cách riêng của Rex.

