Rex Hotel Saigonset: Cơm niêu miền Bắc - Hương ấm quê nhà giữa mùa lạnh phố thị

P.V

Cuối năm luôn là mùa của những hoài niệm. Khi nhịp sống hối hả dần lắng lại, con người tự nhiên trở nên nhạy cảm hơn với những điều thân thuộc: tiếng muôi chạm vào niêu đất, mùi cá kho dậy hương trong gian bếp nhỏ, hay chén canh cua nóng nghi ngút khói trong buổi chiều se lạnh. Đó là những ký ức mà người miền Bắc nào xa quê cũng mang theo, bền bỉ và dịu dàng.

com-nieu.png

Từ cảm hứng ấy, Rex Hotel Saigon giới thiệu Set Cơm Niêu Miền Bắc, phục vụ từ ngày 01/10 đến 31/12/2025, như một món quà ẩm thực gửi đến mùa cuối năm. Không nhằm tái tạo một cách nguyên bản, mà để tái hiện tinh thần ẩm thực Bắc bộ: thanh, tinh, hài hòa và giàu chiều sâu cảm xúc.

Một mâm cơm Bắc - đủ đầy mà không phô trương

Ẩm thực miền Bắc luôn gợi lên vẻ đẹp của sự cân bằng. Không cay nồng, không quá mạnh vị, không quá cầu kỳ - nhưng từng món lại chứa đựng sự tinh tế trong cách chọn nguyên liệu, chế biến và nêm nếm. Rex gìn giữ tinh thần đó trong từng chi tiết của set cơm:

• Nem rán cua bể - món khai vị “đỉnh cao” của sự tinh tế

Mỗi cuốn nem được cuốn vừa tay, vàng ruộm, giòn rụm, bên trong là nhân cua bể, thịt và rau củ tươi ngọt. Khi chiên ngập dầu đến độ chuẩn, lớp vỏ bên ngoài giữ độ giòn tự nhiên, trong khi phần nhân bên trong vẫn mềm và tròn vị. Một món ăn quen thuộc nhưng không dễ làm đúng, đòi hỏi sự chuẩn xác của bếp Bắc.

cung-dinh-3.jpg

• Ba chỉ kho trứng cút - sự đậm đà từ những điều rất đỗi bình dị

Thịt ba chỉ được thắng nước màu chuẩn mực rồi kho chậm cùng trứng cút, tạo nên sắc nâu ánh mật đặc trưng. Vị mặn ngọt vừa phải, không gắt, không nồng, thấm dần theo từng miếng thịt. Một nồi kho mà chỉ nhìn màu nước kho cũng đủ thấy sự khéo léo của người đầu bếp.

• Cá quả kho - nét mộc mạc của làng quê Bắc bộ

Cá được làm sạch, ướp nhẹ nhàng, kho liu riu đến khi chắc thịt, nước kho sánh lại và dậy màu nâu óng. Gắp một miếng cá, hương hành tím, tiêu và vị ngọt tự nhiên hòa quyện đủ để gợi nhớ những bữa cơm mùa đông, khi gia đình quây quần bên nồi cá kho đang sôi lăn tăn.

• Rau muống luộc - “vị xanh” của sự thanh sạch

Tưởng đơn giản, nhưng lại là món khó để làm thật ngon. Rau phải được luộc đúng độ, xanh mướt, giòn ngọt, như một khoảng nghỉ thanh mát giữa mâm cơm nhiều món.

• Canh cua mướp mồng tơi - biểu tượng của sự thanh tao miền Bắc

Canh cua là linh hồn của nhiều bữa cơm Bắc. Rex giữ nguyên tinh thần ấy: riêu cua béo nhẹ, mướp ngọt dịu, mồng tơi xanh mát. Bát canh nóng hổi đặt trong thố đất khiến người ta như thấy hơi thở của miền quê đồng nội trong một buổi sáng sương giăng.

• Bánh cốm - điểm chấm cuối đầy thi vị

Kết lại bữa cơm là miếng bánh cốm dẻo thơm, mang hương vị Hà Nội thanh nhã, như một lời thì thầm nhẹ nhàng kết thúc hành trình ẩm thực.

Trọn vẹn ký ức - nâng tầm trải nghiệm

exterior-rex-1.jpg

Rex Hotel Saigon không chỉ phục vụ món ăn mà còn tạo ra một không gian gợi nhớ những điều dịu dàng. Niêu đất, thố đất, cách bày trí mộc mạc mà tinh tế, làn khói nhẹ bay lên khi nắp niêu được mở… tất cả tạo nên trải nghiệm ấm áp, gần gũi nhưng vẫn giữ sự sang trọng đặc trưng của một khách sạn di sản.

Giữa trung tâm Sài Gòn hiện đại, set cơm niêu miền Bắc là khoảnh khắc để thực khách được sống chậm lại, để trái tim kịp chạm vào những mảng ký ức tưởng chừng đã xa.

Các khu vực nhà hàng - Rex Hotel Saigon

01/10 - 31/12/2025

399.000 VNĐ++/phần

REX HOTEL SAIGON

Một Thành Viên Của Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn

Địa chỉ: 141 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TPHCM.

Điện thoại: 0917 590 900 hoặc (8428) 3829 3115

Email: rexhotel@rex.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/RexHotelSaigon/

P.V
#cơm niêu #Rex Hotel #ẩm thực miền Bắc #sài gòn

