Rex Hotel Saigon - Đêm tiệc giao thừa “Tropical City Garden” – Hành trình khép lại năm cũ và chào đón 2026 đầy cảm hứng

Khi Sài Gòn bước vào những ngày cuối năm rực rỡ, Rooftop Garden – không gian mang tính biểu tượng của Rex Hotel Saigon – lại trở thành điểm hẹn của những khoảnh khắc thăng hoa nhất. Năm nay, khách sạn giới thiệu đêm tiệc giao thừa “Tropical City Garden”, mang đến trải nghiệm kết hợp giữa sự phóng khoáng của thiên nhiên nhiệt đới và nét sang trọng đậm chất Rex, hứa hẹn trở thành sự kiện tâm điểm của mùa lễ hội 2025 – 2026.

Tropical City Garden được xây dựng như một “khu vườn lễ hội trên mây”, nơi ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc hòa quyện thành một bữa tiệc đa giác quan. Du khách sẽ được đắm mình trong những màn trình diễn đầy năng lượng: Bartender Show mở màn sôi động, Vũ điệu Carnival rực rỡ sắc màu, và đặc biệt là DJ & Violin kết hợp cùng MC khuấy động, mang đến những nhịp điệu vừa trẻ trung, vừa tinh tế – đúng tinh thần cosmopolitan của Sài Gòn những ngày chuyển giao.

Không chỉ là âm nhạc, chương trình còn tạo nên một không khí giao thừa lãng mạn. Khi Rooftop Garden lên đèn, cả thành phố thu nhỏ dưới chân, và tiếng đếm ngược vang lên trong tiếng reo vui của du khách, đó chính là khoảnh khắc khiến Tropical City Garden trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Một ly rượu nâng cao, một lời chúc thì thầm giữa những người yêu thương, và xa xa là ánh pháo hoa nở rộ – tất cả tạo nên bức tranh giao thừa giàu cảm xúc mà ít nơi nào có được.

Đêm tiệc chào năm mới 2026 tại Rex không chỉ mang giá trị giải trí, mà còn thể hiện tinh thần hiếu khách đặc trưng của khách sạn: chỉn chu, sang trọng, nhưng vẫn gần gũi và ấm áp. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình, nhóm bạn, du khách quốc tế, hay bất kỳ ai muốn tìm một không gian đẹp để khép lại năm cũ bằng sự trọn vẹn.

Thông tin chương trình

● Thời gian: 18:00 – ngày 31.12.2025

● Địa điểm: Rooftop Garden – Tầng 5, Rex Hotel Saigon

● Giá vé:

○ Người lớn: 4.500.000 VNĐ/khách

○ Trẻ em (dưới 1m2): 2.250.000 VNĐ/khách

● Ưu đãi 15% dành cho khách mua vé trước 23:00 ngày 10.12.2025

Liên hệ đặt chỗ

● Điện thoại: (84.8) 3829 2185 – 3829 3115

● Hotline: (84) 917 590 900

● Email: rexhotel@rex.com.vn

Tropical City Garden không chỉ là một đêm tiệc, mà là lời chào đầy thi vị dành cho năm mới – một trải nghiệm nơi mỗi khoảnh khắc đều được chăm chút để trở thành ký ức đẹp cho du khách. Rex Hotel Saigon trân trọng chào đón bạn đến để cùng đón giao thừa theo cách thật rực rỡ và tinh tế.

REX HOTEL SAIGON

Một Thành Viên Của Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn

Địa chỉ: 141 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TPHCM.

Điện thoại: 0917 590 900 hoặc (8428) 3829 3115

Email: rexhotel@rex.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/RexHotelSaigon/