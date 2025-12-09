Đêm Giáng sinh trên tầng cao: Hành trình 'A December to Remember' tại Rex Hotel Saigon

Giữa trái tim Sài Gòn, nơi những ánh đèn lễ hội đang vẽ nên bức tranh rực rỡ của những ngày cuối năm, có một khoảng không bình yên tách khỏi nhịp sống vội vã: Rooftop Garden của Rex Hotel Saigon. Mỗi mùa Giáng sinh, nơi đây lại hóa thành một sân khấu lãng mạn giữa trời, nơi thực khách được đắm mình trong giai điệu ấm áp và hương vị mùa lễ hội đặc trưng.

Không gian ấy mang vẻ đẹp rất “Rex”: cổ điển nhưng không cũ, sang trọng nhưng nhẹ nhàng, đủ để khiến người ta muốn dừng lại thật lâu để cảm nhận. Khi ánh đèn vàng phủ lên những trang trí Giáng sinh tinh tế, Rooftop Garden trở thành điểm hẹn kỳ diệu cho những buổi tối sum vầy, nơi từng khoảnh khắc đều có thể trở thành ký ức.

“A December to Remember – Christmas Buffet Dinner” năm nay được ví như một hành trình ẩm thực mang sắc màu mùa đông. Bắt đầu từ 18h00 ngày 24/12, thực khách sẽ bước vào một trải nghiệm buffet được chuẩn bị tỉ mỉ bởi đội ngũ bếp giàu kinh nghiệm của Rex Hotel Saigon. Tại đây, hương vị truyền thống của lễ hội – từ gà quay thơm lừng, các món thịt đặc trưng mùa Giáng sinh, hải sản tươi mới đến những chiếc bánh ngọt mang đậm hơi thở châu Âu – được trình bày như những tác phẩm nghệ thuật.

Thưởng thức bữa tiệc ấy dưới bầu trời Sài Gòn tháng Mười Hai mang đến cảm giác đặc biệt khó diễn tả. Tiếng thìa chạm ly, tiếng nhạc Giáng sinh ngân nhẹ trong gió và màu sắc lung linh từ đại lộ Nguyễn Huệ bên dưới tạo nên một bản giao hưởng của mùa lễ hội. Mỗi món ăn, mỗi giai điệu, mỗi ánh nhìn trao nhau trong khoảnh khắc ấy đều góp phần làm nên một đêm thật sự đáng nhớ.

Sự tinh tế của Rex không chỉ nằm ở ẩm thực hay không gian, mà còn ở cách khách sạn tạo ra cảm xúc. Đó là cảm giác được đón chào, được nâng niu, được tận hưởng trọn vẹn bầu không khí Giáng sinh theo cách sang trọng nhưng vẫn rất ấm áp – cảm giác mà nhiều du khách quốc tế vẫn luôn nhắc đến khi nhớ về những năm tháng dừng chân tại đây.

Giá vé đêm 24/12:

• Người lớn: 2.070.000 VNĐ

• Trẻ em dưới 1m2: 1.035.000 VNĐ

Đặc biệt, thực khách đặt vé trước 23h00 ngày 10/12/2025 sẽ nhận ưu đãi 15%, như một lời tri ân dành cho những ai chọn Rex Hotel Saigon làm điểm dừng cho mùa lễ hội.

Hơn nửa thế kỷ đứng giữa trung tâm thành phố, Rex Hotel Saigon không chỉ là biểu tượng của sự sang trọng mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện, những mùa lễ hội, những hành trình cảm xúc của biết bao du khách. Giáng sinh năm nay, khách sạn tiếp tục mời gọi thực khách đặt mình vào câu chuyện ấy – một câu chuyện về sự an yên, tinh tế và những khoảnh khắc đắt giá của mùa đoàn tụ.

Và nếu bạn đang tìm kiếm một đêm Giáng sinh thật sự đáng nhớ giữa Sài Gòn, Rooftop Garden của Rex Hotel Saigon chính là nơi để bắt đầu.

REX HOTEL SAIGON

Một Thành Viên Của Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn

Địa chỉ: 141 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TPHCM.

Điện thoại: 0917 590 900 hoặc (8428) 3829 3115

Email: rexhotel@rex.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/RexHotelSaigon/