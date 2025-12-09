Bánh bò thốt nốt – kem dừa: Hương vị Việt nâng niu mùa lễ hội tại Rooftop Garden Bar

Giáng sinh luôn mang theo một vẻ đẹp rất riêng – những ánh đèn ấm áp, tiếng chuông ngân nhẹ, và cảm giác mong chờ dịu dàng bao phủ từng khoảnh khắc. Trong không gian ấy, Rooftop Garden Bar giới thiệu một món ngọt gợi nhớ ký ức tuổi thơ nhưng được nâng tầm đầy tinh tế: Bánh bò thốt nốt dùng kèm kem dừa mát lạnh.

Mỗi phần bánh là sự hòa quyện của hai sắc thái cảm xúc. Bánh bò thốt nốt, mềm ẩm, xốp nhẹ, mang màu nâu óng tựa mật, gợi lên hương vị mộc mạc của miền sông nước. Vị ngọt thanh không gắt, cùng mùi thơm đặc trưng từ thốt nốt, khiến chiếc bánh trở nên ấm áp như một lời chào dịu dàng của mùa lễ hội.

Để hoàn thiện trải nghiệm, viên kem dừa béo mịn được đặt khẽ bên cạnh—đủ mát để tôn lên độ ấm của bánh, đủ ngọt để kéo dài hậu vị nhưng vẫn giữ được sự thanh tao cần có cho một món tráng miệng mang tinh thần sang trọng. Khi thìa bánh chạm vào lớp kem lạnh, ta cảm nhận được từng tầng hương vị đang “mở ra”:

● Mát lạnh nơi đầu lưỡi

● Béo nhẹ lan tỏa

● Ngọt dịu đọng lại một cách đầy duyên dáng

Tất cả được trình bày trên chiếc lá chuối xanh, một chi tiết nhỏ nhưng giúp món ăn giữ trọn nét Việt mộc mạc, đồng thời tạo nên điểm nhấn thẩm mỹ hài hòa giữa sự truyền thống và phong cách hiện đại của Rooftop Garden Bar.

Trong không khí Giáng sinh đang khẽ lay từng tán cây trên rooftop, món bánh trở thành một trải nghiệm nhỏ bé nhưng rất “chạm”. Không quá phô trương, không cầu kỳ, chỉ đơn thuần là sự tinh tế của hương vị Việt được tái hiện trong bối cảnh sang trọng, đẳng cấp.

Đây không chỉ là một món tráng miệng.

Đó là một lát cắt dịu dàng của ký ức, nâng niu bởi sự sáng tạo đương đại.

Một lựa chọn lý tưởng để làm tròn vị cho những buổi hẹn mùa lễ hội – nhẹ nhàng, tinh tế và đong đầy cảm xúc.

Mời bạn thưởng thức tại Rooftop Garden Bar, Rex Hotel Saigon – nơi mỗi món ăn không chỉ là hương vị, mà còn là một câu chuyện được kể bằng sự thanh lịch và trọn vẹn tinh thần hiếu khách.

REX HOTEL SAIGON

Một Thành Viên Của Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn

Địa chỉ: 141 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TPHCM.

Điện thoại: 0917 590 900 hoặc (8428) 3829 3115

Email: rexhotel@rex.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/RexHotelSaigon/