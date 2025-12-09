Hoa dã quỳ rực rỡ như Tây Nguyên giữa lòng Hà Nội

TPO - Giữa cái lạnh se sắt của mùa Đông, một “thảm vàng” hoa dã quỳ bất ngờ xuất hiện ngay trung tâm Hà Nội. Vẻ đẹp rực rỡ, hoang dại mang hơi thở cao nguyên này đang trở thành điểm check-in của nhiều bạn trẻ trong những ngày qua.

Video: Hoa dã quỳ khoe sắc rực rỡ giữa lòng Hà Nội

Không cần phải vào tận Đà Lạt xa xôi hay ngược lên Ba Vì, những năm gần đây, cứ mỗi độ chớm Đông, người yêu mến sắc vàng óng ả của loài hoa dã quỳ thơ mộng có cơ hội được thưởng ngoạn ngay trong thành phố.

Hoa dã quỳ bắt đầu nở từ đầu tháng 11 và tàn vào giữa tháng 12. Đây cũng là thời điểm vườn hoa đang khoe sắc đẹp nhất.

Khu vườn nằm trên đường Xuân Đỉnh, nơi hoa dã quỳ đang bung nở đẹp nhất, hấp dẫn nhiều du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm.

Những gốc dã quỳ lấy giống từ Ba Vì đã thế chỗ cho những thửa sen bị mất mùa trước đây, theo chia sẻ của chủ vườn Dương Văn Đạt. Được trồng từ năm 2018, vườn hoa năm nay nở chậm hơn nửa tháng do thiệt hại vì bão, nhưng nhà vườn đã nỗ lực hết sức để kịp phục vụ du khách.

Hoa dã quỳ còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như cúc quỳ, sơn quỳ, hướng dương dại - một loài hoa tràn đầy sức sống mãnh liệt, biểu tượng cho tình yêu chung thủy, tỏ ý kiêu hãnh không bao giờ chịu khuất phục. Thời điểm này, tiết trời Hà Nội mát mẻ, se lạnh, phù hợp cho mọi người tới vườn hoa để tham quan, chụp ảnh.

Theo nhiếp ảnh gia Triệu Mừng, chụp mẫu với hoa dã quỳ mang lại cảm xúc rất đặc biệt bởi sự đối lập giữa vẻ đẹp hoang dại của thiên nhiên và nét mềm mại của người mẫu. “Chỉ cần ánh nắng đúng thời điểm, hoa và mẫu như được ‘đánh thức’ cùng lúc, tạo nên khung hình rất giàu cảm xúc”, anh chia sẻ.

Cảnh đẹp như tranh tại vườn hoa dã quỳ nở vàng rực giữa lòng Hà Nội. Một không gian với những lối nhỏ phủ đầy hoa như lạc giữa miền cổ tích.

Mật độ hoa dày đặc giúp du khách có nhiều góc đẹp để chụp ảnh. Để tạo bối cảnh check-in đẹp, chủ vườn còn bố trí hệ thống cầu tre xung quanh vườn cây. Những bông hoa dã quỳ nở rộ nhìn xa như bức tường vàng rực rỡ khiến nhiều người mê mẩn.