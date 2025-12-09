Hoa dã quỳ rực rỡ như Tây Nguyên giữa lòng Hà Nội

Không cần phải vào tận Đà Lạt xa xôi hay ngược lên Ba Vì, những năm gần đây, cứ mỗi độ chớm Đông, người yêu mến sắc vàng óng ả của loài hoa dã quỳ thơ mộng có cơ hội được thưởng ngoạn ngay trong thành phố.
Hoa dã quỳ bắt đầu nở từ đầu tháng 11 và tàn vào giữa tháng 12. Đây cũng là thời điểm vườn hoa đang khoe sắc đẹp nhất.
Khu vườn nằm trên đường Xuân Đỉnh, nơi hoa dã quỳ đang bung nở đẹp nhất, hấp dẫn nhiều du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm.
Hoa dã quỳ còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như cúc quỳ, sơn quỳ, hướng dương dại - một loài hoa tràn đầy sức sống mãnh liệt, biểu tượng cho tình yêu chung thủy, tỏ ý kiêu hãnh không bao giờ chịu khuất phục. Thời điểm này, tiết trời Hà Nội mát mẻ, se lạnh, phù hợp cho mọi người tới vườn hoa để tham quan, chụp ảnh.
Theo nhiếp ảnh gia Triệu Mừng, chụp mẫu với hoa dã quỳ mang lại cảm xúc rất đặc biệt bởi sự đối lập giữa vẻ đẹp hoang dại của thiên nhiên và nét mềm mại của người mẫu. “Chỉ cần ánh nắng đúng thời điểm, hoa và mẫu như được ‘đánh thức’ cùng lúc, tạo nên khung hình rất giàu cảm xúc”, anh chia sẻ.
Mật độ hoa dày đặc giúp du khách có nhiều góc đẹp để chụp ảnh. Để tạo bối cảnh check-in đẹp, chủ vườn còn bố trí hệ thống cầu tre xung quanh vườn cây. Những bông hoa dã quỳ nở rộ nhìn xa như bức tường vàng rực rỡ khiến nhiều người mê mẩn.