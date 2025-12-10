Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Hơn 8.500 người khám phá hang động Sơn Đoòng

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hơn 12 năm kể từ ngày chính thức đưa vào khai thác (1/8/2013), Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới thu hút hơn 8.500 người khám phá và tiếp tục cho thấy sức hút khó tin khi tour khám phá đã được đặt kín chỗ đến hết năm 2027.

Theo thông tin từ Công ty Oxalis, tính đến nay, đã có hơn 8.550 lượt du khách chinh phục hang Sơn Đoòng - kỳ quan dưới lòng đất, trong đó khách Việt Nam dẫn đầu với hơn 3.290 lượt, tiếp theo là du khách Mỹ với hơn 2.270 lượt.

gen-h-son-doong.jpg
Sơn Đoòng được mệnh danh là "kỳ quan dưới lòng đất"

Theo đơn vị khai thác, tổng doanh thu từ ngày mở tour đến nay đạt 25,5 triệu USD. Riêng các khoản phí nộp cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (VQG PN-KB) là 5 triệu USD. Sơn Đoòng không chỉ mang lại nguồn thu lớn mà còn tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 130 người dân bản địa và hàng trăm việc làm gián tiếp trong cộng đồng.

Việc tour Sơn Đoòng luôn trong tình trạng “cháy chỗ” nhiều năm liền khiến trải nghiệm này trở nên khan hiếm, tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với cộng đồng đam mê du lịch mạo hiểm trên thế giới.

Đây cũng được xem là cơ hội để các tour hang động “nhẹ nhàng” hơn trong khu vực như Tú Làn, Hang Én, Va - Nước Nứt… thu hút thêm lượng khách quốc tế.

Hiện mỗi năm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đón gần 50.000 lượt khách du lịch thám hiểm, củng cố vị thế là “Trung tâm du lịch thám hiểm hang động lớn nhất thế giới”.

hang-son-doong-son-doong-cave-oxalis-adventure-1.jpg
Khám phá Sơn Đoòng, khách Việt và Mỹ chiếm đa phần.

Sơn Đoòng được người dân địa phương vô tình phát hiện năm 1991, khi anh Hồ Khanh - một người đi rừng ở Quảng Bình cũ - tìm được cửa hang trong lúc tránh mưa.

Tuy nhiên, phải đến năm 2009, đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (BCRA) cùng Hồ Khanh mới xác nhận Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, với hệ thống cảnh quan kỳ vĩ gồm “giếng trời”, rừng nguyên sinh, dòng sông ngầm và những khối thạch nhũ khổng lồ.

Từ một phát hiện đầy duyên may của người dân bản địa, Sơn Đoòng hôm nay đã trở thành biểu tượng của du lịch Việt Nam, góp phần đưa Phong Nha - Kẻ Bàng lên bản đồ hang động thế giới với tầm vóc không nơi nào sánh kịp.

Hoàng Nam
#Sơn Đoòng #Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng #khám phá #khai thác #kỳ quan #kín chỗ đến hết năm 2017

